Marcelo continua no CISNORPI e REGIS presidirá Amunorpi

Dois prefeitos reeleitos

Exclusivo: No dia dois de dezembro, o chefe do executivo jacarezinhense Marcelo Palhares (PSD) será reconduzido à presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde e no dia 12 do mesmo mês, Regis William (PSD) será eleito presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro.

A chapa é a seguinte:

Diretoria Executiva:

Presidente: Régis William Siqueira Rodrigues (Jaboti)

1º Vice-Presidente: Luiz Henrique Germano (Siqueira Campos)

2º Vice-Presidente: Luiz Eduardo de Castro Vanzeli (Pinhalão)

Conselho Fiscal – Membros Efetivos:

1º Membro: Hariel Fogaça (Município: Japira)

2º Membro: Cezar Bueno de Melo (Município: Tomazina)

3º Membro: Elcio José Vidal (Município: Santana do Itararé)

Conselho Fiscal – Membros Suplentes:

1º Membro: Luiz Carlos Vidal, Polaco (Município: Wenceslau Braz)

2º Membro: Lisandro Baggio (Município: Ribeirão Claro)

3º Membro: Paulo Roberto Pedro (Município: Jundiaí do Sul).