Marcelo e Gil Martins serão DIPLOMADOS

Pelos magistrados eleitorais

O chefe do executivo reeleito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, e o prefeito eleito de Santo Antônio da Platina, Gil Martins (os dois na foto), serão diplomados. O platinense às 19 horas do dia quatro de dezembro (uma quarta-feira) na Câmara Municipal e o jacarezinhense no dia seis (sexta-feira) do mesmo mês no Fórum local.

A entrega dos certificados ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado do pleito.

É o ato pelo qual a Justiça Eleitoral chancela que o candidato(a) foram efetivamente eleito(a)s e, por isso, estão apto(a)s a tomarem posses nos cargos. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, assinados pelos juízes eleitorais de cada cidade.

Entre os diplomandos também os vices-prefeitos, os vereadores e os três primeiros suplentes do legislativo.