Marcha Para Jesus em Jacarezinho(assistam)

Marcelo Palhares recebeu homenagem por apoio à comunidade cristã

Jacarezinho foi palco de uma das maiores manifestações de fé do Norte Pioneiro no ultimo sábado (09). A 10ª edição da Marcha Para Jesus, realizada no Centro de Eventos com o tema “Cristo é Nossa Esperança”, reuniu milhares de pessoas, vindas de várias cidades do Estado, para um dia de louvor e adoração.

O evento foi marcante pela presença do cantor e compositor Thalles Roberto, que, além de conduzir momentos de música e reflexão, celebrou seu aniversário ao lado do público, mobilizando caravanas e arrastando uma multidão para Jacarezinho.

Realizada em parceria entre a Prefeitura de Jacarezinho e a Ordem de Pastores de Jacarezinho, liderada pelo presidente Pastor Edvaldo, a marcha reuniu os 22 pastores que compõem a organização e contou com o apoio e participação do prefeito Marcelo Palhares, que recebeu um título de Honra por Graça concedido pelo Instituto Celeiro Missionário em reconhecimento ao seu trabalho em prol da comunidade cristã.

“Foi um evento único! Celebramos a fé, a união e a esperança que Cristo representa para todos nós. Ver tantas pessoas reunidas em Jacarezinho, com o mesmo propósito de adorar e fortalecer a fé, é emocionante. A Marcha Para Jesus nos mostra que, quando caminhamos juntos, somos capazes de levar esperança a todos os cantos” ,declarou Palhares, emocionado.

Com mais uma edição concluída, a Marcha Para Jesus se consagra como um dos maiores eventos do Município, unindo fé e música.

Reportagem: Dayse Miranda