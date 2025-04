Mata ex-mulher com facada na frente das filhas dela e é preso

Feminicida de 38 anos não reagiu em Cambará

Exclusivo: A Polícia Civil prendeu um feminicida de 38 anos no final da tarde desta terça-feira, dia oito, em Cambará. Assustado, foi pego totalmente desprevenido. Wellington F. Gonçalves Teodolindo (foto) matou a ex-mulher Juliana Gonçalves (foto), de 29 anos, no oeste paranaense.

O indivíduo estava carca de 18h30m desta terça em atitude comemorativa da escapada, após a prática do crime de feminicídio na última quinta-feira, dia três, em Foz do Iguaçu, distante 640 km de Cambará.

A delegada cambaraense Renata Cintra parabenizou os Agentes da Delegacia de Polícia de Cambará, Boaventura, Fernando e Zanibaldo, pela captura do fugitivo (foto) , que se encontrava num churrasco numa área rural no momento do encarceramento.

“Quaisquer crimes ocorridos no nosso Estado, e em especial os feminicídios, serão combatidos de forma veemente pela PC que tem como seu lema servir e proteger”, cravou a delegada.

A única facada fatal aconteceu na frente das filhas dela de 7 e 11 anos, em Foz do Iguaçu, na madrugada da última quinta-feira (dia três) na Rua Girassóis, no Bairro Porto Meira, Segundo a Polícia Militar, em torno de meia-noite e meia.

Por não ter sido encontrado em situação de flagrante, considerando a apresentação voluntária (com advogado) e o período eleitoral, que tinha restrições a determinadas ações legais, Wellington acabou fugindo na sequência e se escondeu no sítio de um tio em Cambará.

Trabalhava com o aplicativo de transporte Uber em Foz, não tinha antecedentes criminais, alegou que a ex numa discussão conjugal investiu contra ele e, reagiu, para “se defender”.

Será transladado para a cidade onde cometeu o feminicídio. Preso, aguardará a decisão final do Tribunal do Júri.

As crianças órfãs estão em Foz do Iguaçu, sob cuidados da tia-irmã.