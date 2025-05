Melhores cafés do Paraná são do NP

Os cafés paranaenses ganharam um reforço na visibilidade da sua qualidade. Nesta terça-feira (12), os melhores cafés do Paraná foram premiados durante o Concurso Café Qualidade Paraná 2024, que, pela primeira vez, teve sua cerimônia de entrega no Mercado Municipal de Curitiba.

Na sua 22ª edição do prêmio, o concurso reconheceu os melhores cafés das categorias “Natural” e “Cereja Descascado”, além do melhor produto de cada região do Paraná e a melhor amostra enviada. Entre os 10 premiados nas duas categorias principais, quatro são de Tomazina, na região do Norte Pioneiro.

Os produtores de Tomazina foram destaques no concurso.

Maristela Fátima da Silva Souza conquistou o primeiro lugar da categoria natural. Na categoria cereja descascado, os três primeiros lugares foram alcançados por cafeicultores de Tomazina — Claudeir Marcos de Souza, Valdeir Luiz de Souza e Marcia Cristina da Silva Costa.

O prefeito Flávio Zanrosso festejou: “Nossa cafeicultura é forte porque a terra é boa, e nossos produtores investem em capacitação, muito trabalho e qualidade”, declarou.

Confira abaixo todos os premiados:

Categoria Natural

1º: Maristela Fatima da Silva Souza, de Tomazina

2º: Ariele Miranda Afonso, de Curiúva

3º: Flávia Guimarães da Silva Rosa, de Apucarana

4º: José Ciro Santiago, de Grandes Rios

5º: Sérgio José Miranda, de Jandaia do Sul

Categoria Cereja Descascado

1º: Claudeir Marcos de Souza, de Tomazina

2º: Valdeir Luiz de Souza, de Tomazina

3º: Marcia Cristina da Silva Costa, de Tomazina

4º: Juarez Colatino de Barros, de São Jerônimo da Serra

5º: Sirlei de Fatima da Cruz Carvalho, de Joaquim Távora

Região de Cornélio Procópio

Magna Aparecida Nunes, de Congonhinhas

O evento contou com a participação de 240 pessoas, entre cafeicultores, lideranças de entidades representativas, autoridades e especialistas na área de café. Ao todo, mais de 120 cafés foram inscritos no concurso, mesmo em um ano no qual a safra do café sofreu com as condições meteorológicas desfavoráveis. Atualmente, o Paraná é o 5º maior produtor nacional de café, com mais de 30 mil hectares espalhados por mais de 100 municípios.

O presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, chamou atenção para o fato de que apenas duas das 15 cafeterias do Mercado Municipal de Curitiba vendem cafés do Paraná.

“Eventos como esse são fundamentais para divulgar a qualidade do nosso café. Esse concurso mostra o esforço que a cadeia produtiva dedica à produção de cafés de qualidade no Paraná, tanto que estamos na 22ª edição do prêmio. Contem sempre com o Sistema FAEP para alcançar a melhor qualidade e os melhores mercados”, destacou.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, filho de cafeicultores, manifestou seu desejo de fazer o café do Paraná ficar mais conhecido e consumido pelos paranaenses e brasileiros.

“É importantíssimo manter acesa essa chama da produção de cafés de qualidade, um produto que faz parte da nossa história. Não vamos ser campeões de café em quantidade, mas podemos ser campeões na qualidade. No próximo ano, vamos entrar com um programa de incentivo ao café”, antecipou.

O gerente da Câmara Setorial do Café do Paraná e também presidente do Sindicato Rural de Centenário do Sul, Walter Ferreira Lima, convocou os produtores e técnicos a se unirem para construir um futuro ainda melhor à cafeicultura paranaense.

“É um momento único na história da cafeicultura e que devemos aproveitar como marco para nos fortalecermos. Além de produzir com qualidade e esmero, precisamos ter uma participação cada vez mais forte na representatividade da cadeia”, apontou.

A importância do crédito rural na cafeicultura foi destacada por Paulo José Buso, presidente da Sicredi Norte Sul e diretor financeiro do Sistema FAEP, foi reforçada:

“Vale destacar o trabalho como o que vem sendo feito pelas mulheres do café, excepcionais no que fazem. O crédito rural tem feito a diferença, no sentido de incentivar novos tipos de cafés e novos cafeicultores. Nunca imaginei que fosse ver um café sendo produzido em Cascavel. Isso, sem dúvida, vai fazer o Paraná retomar ainda mais o protagonismo na atividade”, previu.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Richard Golba, trouxe à tona as dificuldades encontradas pelos produtores para comercializar produtos diferenciados, como cafés especiais. “Quem se dedica a cafeicultura busca conhecimento e destaque no país, colocando o seu produto de qualidade”, enfatizou.

Passo a passo da premiação – O Concurso Café Qualidade Paraná é o terceiro maior prêmio do gênero no Brasil, atrás apenas de iniciativas realizadas em Minas Gerais e Espírito Santo, os maiores produtores nacionais de café. A competição é promovida pela Câmara Setorial do Café do Paraná, formada pelo Sistema FAEP, Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), IDR-Paraná e Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina.

Tradicionalmente, a premiação tem as fases de inscrição, recolhimento das amostras, quantificação, classificação física e prova sensorial. Anteriormente, havia a necessidade de trazer avaliadores de fora. Porém, ao longo dos últimos anos, o IDR-Paraná investiu na formação de técnicos e extensionistas para assumirem essa função. Atualmente, oito Q-graders (profissionais especializados na avaliação de cafés especiais) de nível internacional e dez juízes do IDR-Paraná estão envolvidos no concurso.

Reunião da Comissão Técnica – Aproveitando a presença de mais de 100 cafeicultores, que viajaram do interior para Curitiba para participar da premiação, o Sistema FAEP promoveu nesta segunda-feira (10) uma reunião de sua Comissão Técnica (CT) de Cafeicultura. O evento contou com a participação do presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette; e do presidente da CT, Walter Ferreira Lima.

A programação incluiu palestras técnicas sobre cafés especiais e o mercado de cafés, com Roberta Flas, engenheira agrônoma e mestre em torras de cafés especiais; e Higor Brotifixi de Morais, Q-grader e Q-processor. Além disso, os cafeicultores tiveram a oportunidade de debater desafios da cadeia produtiva e apontar as demandas prioritárias a serem trabalhadas no âmbito da comissão em 2024.