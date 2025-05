Mais melhorias em rodovias da região

Manutenção e conservação

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou que o resultado da licitação do DER-PR para manutenção e conservação de 294,99 quilômetros de rodovias não pavimentadas vai atender 11 cidades do Norte Pioneiro: Assaí, Uraí, Barra do Jacaré, Carlópolis, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

Estradas em boa manutenção e conservação são fundamentais para o escoamento da produção de safra de grãos que começa a ser colheita agora. Só de café, o Norte Pioneiro vai colher 29 mil toneladas, além da soja e do milho e das frutas de estação e aquelas que são colhidas no ano inteiro”, apontou Romanelli.

Segundo o DER-PR, o consórcio GH Cascalho venceu os dois lotes da licitação que se estendem também pelas rodovias da região norte e Vale do Ivaí. O investimento será de R$ 19,1 milhões com prazo de execução de 730 dias. Os serviços incluem

cascalhamento, patrolamento, regularização, conformação e compactação de leito e escarificação, conformação e compactação de subleito, preenchimento de segmento com rebaixo utilizando rachão; e reaterro e apiloamento.

Também serão realizados serviços para melhorar a drenagem de águas nos trechos, como escavação de vala lateral rasa, de bueiros e valas de drenagem; escavação para saída d’água; e implantação de bueiros simples tubulares de concreto e de bocas de bueiro; entre outros.

Rodovias – O DER-PR espera homologar o resultado da licitação que será publicado no Diário Oficial do Estado e no portal Compras Paraná, seguida da assinatura dos contratos.

A lote 1 inclui os trechos de 117,19 km das rodovias PR-442, PR-443, PRC-466, PR-532, PR-535, PR-536 e PR-547 – que passam por Assaí e Uraí e mais oitos cidades do norte.

No lote estão mais 177,08 km das rodovias PR-151, PRC-272, PR-436, PR-515, PR-517 e PR-531 que passam nas cidades de Arapoti, Barra do Jacaré, Carlópolis, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.