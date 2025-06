Micheletto encabeça chapa na diretoria da A.M.P. (ASSISTAM)

Eleição no próximo dia 25

O chefe do executivo de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto (fotos e vídeo), encabeça a chapa “JUNTOS, PELO DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ“, que concorrerá à eleição para a escolha do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e dos membros das Frentes Municipalistas da nova Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) para o biênio 2025/2027.

A eleição será promovida no dia 25 de março (uma terça-feira), na sede da Associação (Praça Osório, 400, 4º andar, centro), em Curitiba. A homologação da chapa foi realizada em Curitiba, pela Comissão Eleitoral constituída pela AMP, da qual fazem parte os prefeitos Everton Barbieri (de Esperança Nova), Amarildo Tostes (de Itambaracá) e Marcus Tesserolli (de Piraquara) nas presenças do presidente da AMP e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, e da procuradora Jurídica da Associação, Francine Frederico.

Tanto Edimar quanto Micheletto reforçaram o convite para que os prefeitos e prefeitas participem da eleição, no dia 25 de março. “O Marcel e sua chapa têm o apoio do presidente Edimar Santos e do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Junto com os prefeitos e prefeitas, o Marcel será um dos maiores presidentes da AMP, fazendo com que o municipalismo seja cada vez mais avançado”, disse o presidente.

Marcel fez um agradecimento especial aos integrantes da chapa pela confiança em seu nome para presidir a AMP. “Eu me coloco à disposição para presidir a AMP com muita vontade de trabalhar pelos municípios pequenos, médios e grandes do Estado. São 79 prefeitos e prefeitas na chapa, aos quais agradeço pela confiança em meu nome para presidir a associação. A AMP se uniu pelo Paraná. É uma honra presidir a associação de novo. Vou colocar minha experiência, minha capacidade de trabalho e minha transparência nas ações à disposição dos municípios para fazer com que nossas cidades sejam fortalecidas e para garantir que a AMP continue sendo protagonista do movimento municipalista brasileiro, dando continuidade ao trabalho do Edimar Santos”, disse.

O prefeito de Assis Chateaubriand também reiterou o convite para que todos os prefeitos e prefeitas participem das eleições e destacou sua parceria com o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Temos uma grande amizade e parceria com o governador Ratinho Junior. Junto com ele e com os prefeitos e prefeitas do Estado, vamos fazer com que o Paraná continue sendo referência em desenvolvimento para o Brasil. Por isso, quero reiterar o convite para que todos participem das eleições”, afirmou.

CHAPA PLURAL E COM FORTE PRESENÇA FEMININA

Micheletto destacou três aspectos principais na chapa que articulou para dirigir a AMP pelos dois próximos anos. Um deles é a participação de prefeitos e prefeitas de todas as regiões do Estado. “Montamos uma chapa muito representativa, que está focada no atendimento das demandas de todos os municípios e de todas as 19 regiões do Paraná”, explicou.

O prefeito de Assis Chateuabriand ressaltou ainda as presenças tanto de pequenos quanto de grandes municípios na chapa. “Os pequenos municípios são maioria absoluta no Paraná. Por isso, têm forte representação na chapa. Além disso, valorizamos também os médios e grandes municípios, que são fundamentais para a AMP. Tanto que Curitiba terá participação inédita em uma Diretoria da AMP, com o nosso grande amigo Eduardo Pimentel. Com certeza, sua presença e as de outros prefeitos de médios e grandes municípios darão uma contribuição importante ao atendimento da pauta municipalista”, avaliou.

Finalmente, Marcel Micheletto destacou o recorde de integrantes mulheres na Diretoria.

“Temos 37 prefeitas no Paraná. Deste total, nove (11,5%) estão na nossa chapa, um recorde. Tomamos esta decisão porque entendemos que a participação maciça das mulheres na chapa é absolutamente fundamental para o fortalecimento da AMP e a conquista de avanços da pauta municipalista”, disse.

TRAJETÓRIA MUNICIPALISTA

Marcel Micheletto possui uma longa trajetória em defesa do municipalismo e da administração pública. Além de ser prefeito de Assis Chateuabriand pela terceira vez, Micheletto foi presidente da AMP por dois mandatos (em 2015 e 2017), 1º vice-presidente da CNM (Confederação Nacional de Municípios), presidente da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), secretário estadual de Administração e, como deputado estadual, vice-presidente e líder do Governo na Assembleia Legislativa.