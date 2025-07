Moradores do bairro Aeroporto VÃO ÀS urnas em AGOSTO

Eleição da nova diretoria da associação A Associação de Moradores do Bairro Aeroporto (AMBA), em Jacarezinho, realizará no próximo dia 10 de agosto a eleição para escolha da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. A votação ocorrerá das 8h às 17h, na sede da entidade, localizada na Rua Fernando Batarelli, nº 510.

O processo eleitoral, que definirá a gestão para o período de 20 de agosto de 2025 a 20 de agosto de 2029, foi oficialmente iniciado com a publicação do edital de convocação no dia 25 de junho. Como parte da preparação, uma Assembleia Geral Ordinária foi realizada no último dia 10 de julho, para discutir critérios e procedimentos do pleito, conforme determina o Estatuto da associação.

Segundo o edital, as eleições ocorrerão em chapas distintas para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, conforme previsto no artigo 39 do regimento interno da entidade.

A Comissão Eleitoral, formada por quatro membros, é responsável por conduzir todas as etapas do processo: elaboração do regulamento, organização da votação, apuração dos votos, elaboração da ata e encaminhamento da documentação para regularização da nova diretoria junto aos órgãos competentes.

Os interessados em concorrer devem apresentar chapas completas, acompanhadas de documentos obrigatórios como RG, CPF, comprovante de residência e certidões negativas, atendendo às exigências estabelecidas pelo regulamento.

A nova diretoria terá como missão representar os moradores do Bairro Aeroporto, promover melhorias, fortalecer o diálogo com o poder público e incentivar a participação ativa da comunidade nos assuntos locais (Texto: Assesoria/Foto: Ilustrativa – Arquivo/Prefeitura).