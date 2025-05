Mudança de DELEGADOS

Para melhorar ainda mais eficiência da Polícia Civil

Está ocorrendo reposição de delegados da Polícia Civil no Norte Pioneiro. A confirmação é do delegado-chefe da 12ª Subdivisão de Jacarezinho, Amir Roberto Salmen (foto acima).

Um profissional virá para Wenceslau Braz no lugar do atual titular, Huarlei Augusto de Oliveira Chaves (foto abaixo).

Huarlei assumirá o comando da corporação em Ibaiti.

Pedro Dini assumiu a chefia da Subdivisão de Laranjeiras do Sul (município do Centro-Oeste com 32 mil habitantes).

E um virá para Carlópolis no lugar de Pedro Artur Cáprio que assumirá como Delegado Operacional na sede de Jacarezinho.

A Polícia Civil do Paraná formou 126 novos policiais civis na semana passada em cerimônia realizada no Teatro Guaíra, em Curitiba. A turma é composta por 12 delegados, 106 agentes de polícia judiciária e oito papiloscopistas policiais, que agora reforçam o efetivo da instituição em todo o Estado.

A maioria dos profissionais foi aprovada no concurso público realizado em 2021 e tomaram posse no dia 10 de janeiro deste ano. A formação dos novos policiais integra o plano estratégico de fortalecimento da PCPR, implementado já na primeira gestão do governador Carlos Massa Ratinho JUnior.

Os novos policiais civis atuarão diretamente na investigação de crimes, lavratura de flagrantes, condução de inquéritos, execução de operações, perícias papiloscópicas e interlocução com o Poder Judiciário. A expectativa é agilizar atendimentos e procedimentos nas centrais de flagrante, distritos, delegacias regionais e especializadas.

Desde 2019, com a atual política de valorização das forças de segurança, a PCPR já incorporou 991 novos servidores. Em 2022, a instituição realizou a maior contratação da história, com o ingresso de 400 policiais civis, o que garantiu a presença de delegados em todas as 161 comarcas do Paraná.