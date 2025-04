Norte-pioneirense relata o medo de furacão nos EUA (confira 2 vídeos)

Moça nasceu em Jacarezinho mas família é platinense

Exclusivo: Bruna Stephannie de Almeida McAdams tem 28 anos, nasceu em Jacarezinho, é casada com um norte- americano, mora há quase três anos na Flórida (estado situado no extremo sudeste dos EUA, com o Oceano Atlântico de um lado e o Golfo do México de outro) e reside numa cidade chamada Rockledge, de 28 mil habitantes. A dupla vivenciou o receio do furacão Milton.

É irmã de Guilherme e filha de João Carlos Almeida e da professora Vera Lúcia , que trabalha no Colégio Estadual Tiradentes, todos de Santo Antônio da Platina.

A passagem do furacão deixou 16 mortos, mais de 3 milhões de pessoas sem energia elétrica, inundações e um rastro de destruição e medo.

Bruna é fisioterapeuta e o marido Jimmy McAdams, técnico veterinário também de 28 anos, O casal não tem filhos e morou antes no estado do Missouri.

“O olho do furacão passou aqui por volta das três horas da madrugada”, disse a moça, com sotaque norte-americano, adicionando: “também tivemos um tornado aqui”. No vídeo, aparece também a cachorra do casal, Mia, brincando na água nesta quinta-feira.

Diferentemente dos furacões, os tornados são fenômenos atmosféricos menores, mas muito mais intensos. Enquanto um furacão pode cobrir uma área do tamanho de um estado inteiro – como a Flórida-, um tornado tem um diâmetro que raramente ultrapassa algumas centenas de metros quando toca o solo

Na cidade vizinha, em Cocoa Beach, a cerca de 20 quilômetros, os prejuízos e estragos foram maiores, com destelhamentos.

Acima, janela da residência do casal coberta com madeira em Rockledge; na vizinhança a proteção também é de metal

Acima, quando o olho do furacão passou em cima da casa de Bruna na madrugada desta quinta-feira.

Acima, trajetória pela manhã mostrando que a residência da brasileira continuava dentro do cone

Abaixo, situação da rua da jacarezinhense na Flórida