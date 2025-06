Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna do jornalista Valdir Amaral

Visita ao jornal

A jornalista Cristina Graeml visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina, neste fim de semana em que a Gazeta do Povo apontou que lidera as intenções de voto para o Senado no Paraná, segundo o levantamento da Noekemp Pesquisas, 19.7%. Em 2024, chegou ao segundo turno na disputa pela Prefeitura de Curitiba, sua estreia nas urnas.

Foi a mulher mais votada da história na capital paranaense, com 390.254 votos no segundo turno. O Podemos anunciou a pré-candidatura dela em fevereiro de 2025. Em segundo lugar no levantamento, o presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Curi (PSD), teve 12,2% da preferência, tecnicamente empatado com os deputados federais Filipe Barros (PL) e Zeca Dirceu (PT). O pleito será no dia quatro de outubro de 2026 com duas vagas ao Senado.

Na visita ao jornal, elogiou o governador Carlos Massa Ratinho, sinalizou que o apoiaria à presidência da República e o candidato dele na majoritária, afirmou que não sairá do Podemos mesmo tendo recebido convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para ingressar no PL., e mantém a defesa da Direita contra os esquerdistas.

Norte Pioneiro em Festa

Cerca de 2 mil atletas e dirigentes esportivos participam em Cornélio Procópio, da fase macrorregional do 71° Jogos Escolares do Paraná (JEPS). O evento esportivo seguiu até domingo, dia 15, com competições de futsal, voleibol, basquetebol, handebol, vôlei de praia, atletismo, xadrez e tênis de mesa, no masculino e feminino. Ao todo, 40 cidades disputam vagas para a fase estadual, que será disputada em Foz do Iguaçu (para atletas entre 15 a 17 anos) e Toledo (entre 12 a 14).

Abertura

A abertura da fase macrorregional dos JEPS reuniu um público de mais de 2 mil pessoas, no Ginásio de Esportes João Batista Paiva Gatti, o Gattinho. Os atletas representam 40 cidades dos Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio (12 cidades), Jacarezinho (12), Ibaiti (9) e Wenceslau Braz (7).

Simpósio Estadual de Fruticultura

Entre os dias 16 e 18 de junho, Carlópolis será sede do VI Simpósio Estadual de Fruticultura, que acontece na Ilha do Ponciano. A cidade é reconhecida como a segunda maior produtora de frutas no ranking estadual. Em 2023, Carlópolis produziu 37,7 mil toneladas de frutas, um Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 162 milhões, e corresponde a 2,3% da área, 2,8% do volume e 5,6% do VBP da fruticultura do Estado.

Referência

Carlópolis tem 1,2 mil hectares com variadas frutas, com destaque na goiaba, lichia, pitaya, abacate, atemoia, maracujá e manga. No ranking estadual, perde apenas para Paranavaí, no Noroeste, que tem sua produção concentrada na laranja. No Paraná, a fruticultura foi responsável por um VBP de R$ 2,9 bilhões, com uma produção de 1,4 milhão de toneladas em uma área de 54,3 mil hectares.

Café Carlópolis Gourmet

Outro produto “_made in_” Carlópolis que está em destaque é o Café Gourmet, que deixou sua marca na 5ª edição da Fiexpo Latin América, maior evento de turismo de negócios do continente, que aconteceu na Costa Rica. É a primeira vez que o Paraná participa desta feira internacional e é o único estado brasileiro com um estande no local. A Fiexpo conecta destinos e fornecedores com compradores e produtores de eventos de alto nível de todo o mundo.

Encontro Regional de Líderes Rurais

Produtores e lideranças da agricultura e pecuária participaram em Jacarezinho do 5º Encontro Regional de Líderes Rurais 2025, promovido pelo Sistema FAEP. O evento reuniu 156 produtoras e produtores rurais de 19 sindicatos, além de autoridades como o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion. O encontro, que aconteceu no Sindicato Rural, serviu para debater os caminhos e desafios do desenvolvimento no campo, promovendo o fortalecimento do sindicato rural paranaense.

Assembleia Itinerante

A Assembleia Legislativa do Paraná também estará mais próxima do cidadão pé-vermelho. Os deputados Alexandre Curi e Luiz Claudio Romanelli confirmaram a participação da Assembleia Itinerante em Jacarezinho (dia 10 de julho), Santo Antônio da Platina (28 de agosto), Bandeirantes (4 de setembro) e Ibaiti (6 de novembro).

Assembleia Itinerante 2

A proposta tem o objetivo de estreitar o relacionamento dos deputados com a população, ouvir representantes da sociedade, receber propostas, iniciativas, sugestões e demandas de todas as regiões do estado. Durante a sessão itinerante são entregues menções honrosas a homenageados da região, que prestam serviços relevantes para o desenvolvimento social e econômico regional.

Cornélio Procópio

O deputado Romanelli (PSD) confirmou ao ex-prefeito Amin Hannouche a instalação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estruturada e equipada para atendimento de média e alta complexidade. Segundo o ex-prefeito, a conquista é resultado direto da articulação do deputado Romanelli, que desde o início da implantação do hospital liderou os diálogos com o Governo do Estado para garantir o pleno funcionamento da unidade, que funcionará dentro do Hospital Regional Pioneiro Amin Hannouche, em Cornélio Procópio e atenderá pacientes de toda a região.

Mais Saúde Cidadão

O prefeito Gil Martins anunciou o uso de uma nova tecnologia para agendamento de consultas médicas pelos pacientes de Santo Antônio da Platina. A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar, a partir de 23 de junho, o aplicativo “Mais Saúde Cidadão”. Com isso, as consultas poderão ser agendadas pelo celular ou computador, com muito mais rapidez e eficiência. O app faz parte do projeto “Moderniza SAP”, sistema de informática elaborado pela empresa de Pato Branco (PR), em parceria com a Prefeitura.

Bandeirantes

A Usiban (Usina Bandeirantes), foi destaque estadual no programa “Feito no Paraná”, da TV Paraná Turismo. O programa foi ao ar quinta-feira (12) e mostrou todo o processo de produção de açúcar e álcool, desde o plantio da cana-de-açúcar até a moagem e a fabricação de açúcar e etanol. A Usina Bandeirantes, foi fundada em meados da década de 1940 pelo Comendador Luiz Meneghel, um visionário que sonhava em transformar vidas de uma comunidade no Norte Pioneiro do Paraná. Com o passar dos anos, a empresa cresceu e se tornou uma das principais indústrias da região, gerando empregos e renda para a comunidade. Hoje, a Usiban é uma das 100 maiores empresas do Paraná e continua a ser um importante motor econômico para a região.

Asfalto Novo, Vida Nova

Siqueira Campos e Primeiro de Maio estão entre os sete municípios do Estado, beneficiados com investimentos que somam mais de R$ 11 milhões, por meio da Secretaria Estadual das Cidades (Secid). Os recursos serão utilizados para obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, construção de edificações públicas e aquisição de equipamentos que vão acelerar o desenvolvimento dessas localidades.

Operação Rondon

No Norte Pioneiro, 14 cidades vão participar da Operação Rondon Paraná 2025, que acontece de 10 a 21 de julho. As ações comunitárias, feitas por estudantes universitários de todo o Estado, vão ocorrer em Barra do Jacaré, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Guapirama, Itambaracá, Leópolis, Joaquim Távora, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Quatiguá, Rancho Alegre, Santa Amélia e São Sebastião da Amoreira.

Operação Rondon 2

O objetivo da ação é promover a cidadania, o desenvolvimento humano e fortalecimento das políticas públicas locais. Para isso, contará com a participação de 360 rondonistas, sendo 74 professores e 286 estudantes e agentes universitários. Os participantes foram selecionados por meio de processos seletivos que ocorreram entre abril e maio. A Operação Rondon Paraná promoverá atividades nas áreas de cultura, educação, saúde, meio ambiente, tecnologia e trabalho. Os voluntários atuarão em parceria com lideranças locais e secretarias municipais.