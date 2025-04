Norte Pioneiro sediará 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso

Bandeirantes foi cidade escolhida

Bandeirantes será a sede do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso em abril de 2026. A escolha do município do Norte Pioneiro aconteceu na última quinta-feira dia dez, em Foz do Iguaçu, no último dia da 7ª edição do evento gratuito voltado à qualificação e valorização do turismo religioso no Paraná.

A candidatura foi apoiada pela Atunorpi (Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná), que também apresentou a alternativa de Jacarezinho como cidade-sede. Representada no fórum deste ano pelo secretário executivo José Roberto Gonçalves Junior, a entidade fortaleceu a articulação regional e o compromisso com o desenvolvimento do turismo religioso.

Bandeirantes se destaca na rota do turismo religioso estadual pela presença dos santuários de São Miguel Arcanjo e de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, integrados à Rota do Rosário. O Santuário de São Miguel Arcanjo é o terceiro maior do mundo dedicado ao santo, com uma imagem de 19,2 metros de altura. No complexo deste santuário estão ainda a maior cruz do país e a segunda mais alta do mundo, com 81 metros de altura, e a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e São Miguel Arcanjo com os Nove Coros de Anjos. Já o Santuário de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, padroeira do município, é conhecido pela realização da “Missa das Rosas” no dia 1º de outubro.

O prefeito de Bandeirantes, Jaelson Matta, comemorou a confirmação do município como sede do evento de 2026. “Recebemos com muita alegria e entusiasmo a notícia da escolha da cidade como sede do 8º Fórum de Turismo Religioso porque Bandeirantes vem desempenhando um papel importante no turismo religioso com os dois santuários e também com as paróquias e igrejas evangélicas, que trazem romeiros, visitantes, peregrinos e fiéis para participar de diversos eventos religiosos e, assim, têm movimentado enormemente o turismo no município”, declarou.

Ele agradeceu a atuação da Atunorpi nesse processo. “A Atunorpi tem prestado um trabalho de excelência no apoio ao turismo e foi muito importante contar com a defesa da entidade na escolha da sede do próximo fórum”.

Para a presidente da Atunorpi, Mara Mello, a escolha de Bandeirantes como cidade-sede do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso é motivo de grande alegria e orgulho. “Este evento é muito mais que um encontro de fé, é uma oportunidade única de mostrar ao Brasil o que temos de melhor”, destacou. Segundo ela, Bandeirantes, com seu povo acolhedor, seus produtos regionais e sua forte tradição religiosa, se destaca como um polo de turismo espiritual. “Ao sediar o Fórum, abrimos as portas para desenvolver ainda mais o turismo religioso, fortalecendo a economia local e valorizando nossa cultura”, afirmou.

Na avaliação de Mara Mello, “a Rota do Rosário, já consagrada como um caminho de fé e esperança, é um exemplo vivo de como o turismo religioso transforma vidas; e o Santuário São Miguel Arcanjo, que recebe milhares de peregrinos todos os anos, é um dos grandes símbolos dessa fé que move o nosso povo e atrai visitantes de todos os cantos do país”.

Sobre a entidade – Fundada em 2015, a Atunorpi representa uma coalizão dinâmica e comprometida de profissionais e entidades que compartilham uma paixão singular: o desenvolvimento e promoção do turismo na região do Norte Pioneiro do Paraná. Desde sua criação, a Atunorpi tem como missão ser o órgão gestor e de apoio às atividades, projetos e iniciativas do Turismo no Norte Pioneiro do Paraná, bem como, orientar e estimular os associados para atuarem na construção do desenvolvimento sustentável do turismo local e regional.