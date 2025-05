Caminhão para Bombeiros de JACAREZINHO

Será entregue na próxima quinta-feira



Na próxima quinta-feira, dia sete, o Corpo de Bombeiros de Jacarezinho receberá oficialmente um novo caminhão de combate a incêndios em uma cerimônia especial. O evento, marcado para as 16 horas, será realizado no Quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Brasil, nº 440, Jardim Marimar.

O comandante do 2º Comando Regional de Bombeiros, Tenente-Coronel Clodomir João Marafigo Júnior, e o comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, Major Eziquel Roberto Siqueira (foto), recepcionarão autoridades locais e civis para a solenidade de entrega do novo veículo, que será integrado ao 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, responsável pela cidade.

Esse investimento reflete o compromisso contínuo das autoridades e da corporação em aprimorar os recursos e garantir uma resposta rápida e eficaz a situações de emergência, protegendo a vida e o patrimônio da população local.