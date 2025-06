O Boticário celebra o Dia do Amor

Experiência imersiva dá 10% off em kits presenteáveis por tempo limitado

O Boticário, marca eleita a melhor para presentear quem se ama, preparou uma ativação especial que une experiências imersivas e vantagens exclusivas para o Dia do Amor. A partir do dia 29/05, quinta-feira, 47 lojas da marca em diversos estados do Brasil recebem um espaço com photo opportunity temático, pensado para inspirar os consumidores a registrarem momentos de carinho e conexão. Durante a ação, o consumidor que fotografar no espaço e compartilhar nas redes sociais marcando #AmorNoBoti garante 10% de desconto extra na compra de kits presenteáveis.

Com uma cenografia envolvente e pensado para transformar o afeto em gestos concretos e reforçar que o amor se encontra no Boticário, o espaço instagramável foi cuidadosamente pensado para traduzir o clima de romance e conexão que marca o Dia do Amor – ampliando a data para diferentes dinâmicas de relações e também para amores que porventura se transformaram, mas não acabaram. São mais de 20 kits e combos presenteáveis, disponíveis em versões variadas que combinam fragrâncias, cuidados com o corpo e itens de beleza como opções presenteáveis para demonstrar o amor por alguém para a data.

A ação será realizada por tempo limitado em 17 cidades, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba, com permanência máxima de 15 minutos por pessoa. A participação será organizada por meio da distribuição de senhas, respeitando a ordem de chegada e o desconto de 10% é cumulativo com os benefícios já aplicados aos kits especiais da marca para a data.

Serviço: Ação de Dia do Amor

Período: 29 de maio a 12 de junho

Horário: horário comercial de funcionamento da loja

Onde: São Paulo

Fonte: Kantar, Divisão Worldpanel | Painel de Consumidores – Compradores, Volume Unidades | T. Cross CFT | T. Presentes | Período: Out/23-Set/24 | Painel de lares brasileiros baseado em amostra, que representa 82% da população domiciliar do país.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.