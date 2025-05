EM JACAREZINHO obras do Parque do Povo SEGUEM em ritmo ACELERADO

Terá quadras, campo society, bocha, playground, academia ao ar livre e iluminação moderna

O Município de Jacarezinho segue rumo a mais um passo importante na promoção do esporte, saúde e bem-estar da população com o avanço das obras do Parque do Povo, no Bairro Aeroporto. Com um investimento de aproximadamente R$ 1,1 milhão, a nova praça esportiva já apresenta quadras praticamente finalizadas, calçamento em andamento e reforma do muro em fase de execução.

O projeto contempla uma estrutura completa, que inclui quadra poliesportiva, campo de futebol society, campo de bocha, academia ao ar livre, playground e iluminação, oferecendo um ambiente moderno, seguro e acessível para a prática de atividades físicas e de lazer ao ar livre.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, a obra representa mais do que um espaço público. “O Parque do Povo é a realização de sonhos e um legado para as futuras gerações de Jacarezinho. Estamos atentos às necessidades dos nossos munícipes e conseguimos recursos importantes para diversas obras, algumas já entregues, outras em andamento. Ainda temos muito a fazer, mas seguimos avançando”, destaca.

Além da estrutura atual, o prefeito Marcelo Palhares se reuniu com o vice-prefeito Antônio Neto e com secretário de Desenvolvimento Urbano Fúlvio Boberg, para planejar a ampliação do projeto com a construção de banheiros e bebedouros, garantindo ainda mais conforto para os frequentadores.

Com esta iniciativa, Jacarezinho reafirma seu compromisso com a qualidade de vida dos cidadãos, valorizando o bairro e criando mais um símbolo do desenvolvimento urbano aliado ao cuidado com a população.

