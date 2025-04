Operação prende bandido em Pinhal

Ação bem sucedida em pleno feriado

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, com apoio da Polícia Militar local, realizou a prisão em flagrante de um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas na Vila Domingues.

A ação foi desencadeada durante diligências de rotina para o cumprimento de mandado de prisão civil. No momento em que os policiais civis transitavam pela Rua Paraná, observaram uma movimentação suspeita em frente a uma residência já conhecida por reiteradas denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Durante a vigilância, perceberam um elemento entregando algo a outro homem por uma fresta da porta. Com a aproximação da equipe, o rapaz que havia acabado de receber a droga tentou se desfazer de cinco pinos de cocaína, lançando-os para o interior do quintal da residência.

A substância foi localizada e apreendida.

O usuário foi imediatamente detido, sendo a ocorrência reforçada pela chegada da Polícia Militar. A droga apreendida foi encaminhada para perícia e o flagrado responderá por tráfico de entorpecentes.

A Polícia Civil ressalta que a casa onde ocorreu o flagrante é alvo recorrente de denúncias e já foi objeto de diversas ações policiais anteriores.

A atuação em pleno feriado demonstra o compromisso das forças de segurança pública com o combate ao tráfico de drogas e a preservação da ordem no município. As investigações prosseguem no intuito de responsabilizar todos os envolvidos na atividade criminosa.