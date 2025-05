Operação recolhe sucata em Band

Veículos, maquinários, carcaças e chassis

A Secretaria de administração do município e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Bandeirantes deram início à Operação Recolhe Sucata, uma iniciativa voltada à remoção de veículos abandonados nas ruas e espaços públicos da cidade. A ação, que visa a prevenção de acidentes e controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti, também atende às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e na Lei Complementar Municipal nº 164/2022.

A operação começou após recorrentes denúncias sobre veículos deixados em situação de abandono, representando riscos à segurança pública e contribuindo para o acúmulo de água parada, ambiente propício para a criação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Em vistoria realizada pela Defesa Civil em diversos bairros, foram identificados aproximadamente 43 veículos, até o levantamento atual, abandonados que, além de obstruir as vias, geram preocupações de saúde pública.

A secretária de administração, Claudia Janz, explicou que de acordo com artigo 122-B, da Lei complementar n.º 165/2022: “Consideram-se abandonados os veículos nas seguintes situações:

Veículos e maquinários motorizados ou não, que se encontrarem estacionados no mesmo local da via pública por 30 (trinta) dias consecutivos, sem funcionamento e movimento, gerando acúmulo de lixo e/ou mato sob ele ou em seu entorno, prejudicando ou dificultando o fluxo de veículos, pedestres, prestação de serviços públicos ou em situação de evidente estado de decomposição de sua carroceria, gerando risco à coletividade e à saúde pública”. Os proprietários desses veículos ou maquinários, são notificados a partir do dia 21/11 e terão 05 (cinco) dias para retirada do objeto, caso não realizem, a prefeitura fará a remoção, a partir do dia 28/11.

A iniciativa busca não apenas manter a cidade mais limpa e segura, mas também prevenir surtos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Além disso, a medida visa à conscientização da população sobre a importância de um espaço urbano livre de entulhos e resíduos perigosos.

A Defesa Civil de Bandeirantes reforça a importância da colaboração da comunidade no reporte de veículos abandonados e outros fatores de risco para a saúde pública. Informa o telefone da ouvidoria 3542.7482 para denuncias e o Whatsapp da Defesa Civil 3542.3322.