Ibaiti: Palestra sobre cidades inteligentes

“Políticas Públicas e a sua Importância”

Nesta sexta-feira, dia 25, às 19 horas a Câmara de Vereadores de Ibaiti sediará a palestra “Assaí: A Cidade Inteligente – Políticas Públicas e a sua Importância”. O evento é promovido pelo Comitê Gestor da Lei Geral de Inovação de Ibaiti em parceria com a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, a Sala do Empreendedor, a Associação Comercial e o Banco do Brasil local.

A iniciativa visa compartilhar experiências e conhecimentos que possam contribuir para o desenvolvimento de Ibaiti, especialmente após a conquista do prêmio “Cidade Empreendedora” pelo Sebrae. O objetivo é inspirar a população a implementar ideias que transformem a cidade numa referência de inteligência urbana.

O convidado especial é Igor Oliveira, secretário de Inovação de Assaí, reconhecida como uma das cidades mais inteligentes do país. Ele abordará as políticas públicas que têm feito a diferença e como Ibaiti pode trilhar um caminho similar.

Os interessados em participar podem se inscrever através do seguinte link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cYIpl9cbxUqTW4it3vY2zPlIM2zUAUtBlwK4t8HD-SRUMVVCMlY5RlBURlM0RUk5R09LMUYwTkVLMSQlQCN0PWcu&route=shorturl