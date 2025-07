Palhares acompanha entrega de quase 300 moradias na região ao LADO de RATINHO Jr

Programa Casa Fácil Paraná destinou mais de R$ 4 milhões à famílias de Andirá, SAP e Guapirama

O prefeito de Jacarezinho e presidente dos consórcios CISNORPI e Paraná Saúde, Marcelo Palhares, participou nesta quinta-feira (24) da entrega de 273 novas moradias populares no Norte Pioneiro do Paraná. Ao lado do governador Ratinho Junior, do deputado federal Pedro Lupion e de outras lideranças estaduais, Palhares acompanhou a entrega de imóveis do programa Casa Fácil Paraná, executado pelo Governo do Estado por meio da Cohapar.

Os empreendimentos foram entregues nos municípios de Andirá, Santo Antônio da Platina e Guapirama, com investimentos que ultrapassam R$ 4 milhões apenas em subsídios para entrada de imóveis, dentro do programa federal Minha Casa, Minha Vida.

Marcelo Palhares elogiou o trabalho do governador e ressaltou a importância das políticas públicas de habitação:

“Habitação digna é sinônimo de cidadania, segurança e oportunidade. Parabenizo o governador Ratinho Junior e os prefeitos da região pelo esforço conjunto em transformar a realidade de tantas famílias”, afirmou.

Jacarezinho como referência – Palhares também destacou os avanços de Jacarezinho na área habitacional. Segundo ele, o município é hoje referência no Paraná, com o maior programa habitacional da história local em andamento. Atualmente, 364 casas populares estão em construção, além de outras 74 moradias planejadas para famílias em situação de vulnerabilidade na área conhecida como “Pedreira”.

“Nosso compromisso é com as pessoas, principalmente com aquelas que mais precisam. Vamos continuar trabalhando com responsabilidade para realizar o sonho da casa própria de cada vez mais famílias”, completou o prefeito.

Detalhamento das entregas – Programa Casa Fácil Paraná:

Andirá : 134 imóveis no Residencial Paris

Investimento estadual: R$ 1,9 milhão

: 134 imóveis no Investimento estadual: R$ 1,9 milhão Santo Antônio da Platina : 88 imóveis no Residencial Pátio Horizonte

Investimento estadual: R$ 1,1 milhão

: 88 imóveis no Investimento estadual: R$ 1,1 milhão Guapirama: 51 imóveis no Residencial Cohapar – Loteamento Novo Horizonte

Investimento estadual: R$ 1 milhão