Palhares e Jaelson focam Norte Pioneiro

Prefeitos debatem progresso regional

O prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares, reuniu-se com o prefeito de Bandeirantes, Jaelson Matta, para discutir o fortalecimento político e o desenvolvimento regional do Norte Pioneiro. O encontro contou com a participação de vereadores, secretários e servidores públicos.

Durante a reunião, Jaelson elogiou a gestão de Palhares em Jacarezinho, destacando sua atuação como referência regional. Em resposta, Palhares ressaltou que os avanços são resultado de uma gestão técnica, pautada pela parceria com o Legislativo e pelo compromisso com a população.

Um dos principais temas abordados foi a falta de representatividade do Norte Pioneiro na Assembleia Legislativa. Segundo Palhares, é necessário construir uma liderança política que conheça de perto as demandas da região e atue com voz ativa em defesa de seus interesses.

À frente de consórcios como o Cisnorpi e o Paraná Saúde, Palhares também destacou projetos importantes sob sua gestão, como a ampliação de quatro bases do SAMU e a implantação de um Pronto Atendimento Primário com farmácia 24 horas, considerado modelo para a região.

Outro ponto discutido foi a descentralização dos serviços de saúde, com foco em aproximar os atendimentos da população e melhorar o acesso a serviços públicos essenciais.

Ao final do encontro, Palhares agradeceu a receptividade do prefeito Jaelson e sua equipe, enfatizando que união, diálogo e visão de futuro são essenciais para transformar a realidade do Norte Pioneiro.