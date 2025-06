Palhares garante mil casas nos próximos 4 anos em Jacarezinho

Ao liberar construção de 364 casas

Jacarezinho deu um passo histórico em direção ao sonho da casa própria para centenas de famílias com o maior programa de habitação de sua história.

Na sexta-feira (21), o prefeito Marcelo Palhares durante a cerimônia de assinatura dos contratos e a liberação da ordem de serviço para a construção de 364 unidades habitacionais, anunciou mil casas para o município nos próximos quatro anos.

O evento, realizado no Cine Iguaçu, reuniu diversas lideranças, beneficiários e membros da comunidade, sendo marcado por emoção, esperança e um forte sentimento de avanço social.

Durante seu discurso, Palhares reafirmou seu compromisso com a política habitacional e anunciou um plano ousado, garantir a construção de mil casas nos próximos quatro anos.

“Hoje celebramos mais do que a assinatura desses contratos. Estamos iniciando um novo capítulo na história de Jacarezinho, onde cada tijolo dessas 364 casas simboliza dignidade, segurança e um futuro promissor para nossas famílias. E isso é só o começo. Vamos trabalhar incansavelmente para entregar mil novas moradias nos próximos anos”, destacou o prefeito.

O projeto do Residencial Parque dos Ipês será realizado em duas fases, integrando os programas governamentais Minha Casa Minha Vida e Casa Fácil Paraná. O Governo do Paraná contribuirá com uma subvenção de R$ 20 mil por família, totalizando um investimento de R$ 7,2 milhões. Já a Caixa Econômica Federal atuará como agente financeiro, gerenciando recursos, analisando créditos e distribuindo subsídios.

As obras já tiveram início, com as máquinas em operação e o canteiro de obras em plena movimentação. O projeto também impulsionará a economia local, gerando empregos e fortalecendo a indústria da construção civil.

A cerimônia contou com a presença de importantes lideranças políticas, tais como, o vice-prefeito Antonio Neto, o deputado federal Pedro Lupion, o presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Curi, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, o secretário de Justiça e Cidadania do Paraná Santin Roveda, Cassiano Tomaz Salvador, representando o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, o presidente da Câmara de Jacarezinho José Izaias Gomes (Zola) e vereadores.

HOMENAGEM E ASSINATURA DOS CONTRATOS – Em um momento simbólico, duas famílias representaram os futuros moradores ao assinarem seus contratos. A assinatura reforçou o compromisso coletivo em transformar sonhos em realidade, simbolizando a esperança para todas as famílias contempladas.

Palhares encerrou a solenidade reforçando sua visão de futuro. “Jacarezinho está crescendo, avançando e, principalmente, cuidando das pessoas. Hoje iniciamos a construção de lares, mas também a construção de um futuro mais justo e acolhedor para todos”.

Reportagem: Dayse Miranda