Procuradorias da Mulher ampliadas

Com novas unidades em Quatiguá e Wenceslau Braz

O Paraná acaba de atingir um marco significativo na promoção e defesa dos direitos das mulheres. Com a inauguração de novas unidades nos municípios de Quatiguá e Wenceslau Braz, o estado passa a contar com 187 Procuradorias da Mulher, consolidando-se como referência nacional na articulação de políticas públicas voltadas ao público feminino.

A expansão faz parte de um movimento contínuo liderado pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná, presidida pela deputada estadual Cloara Pinheiro. Segundo a parlamentar, o avanço é resultado de um trabalho coletivo pautado pela união, compromisso e amor ao próximo.

“Nosso estado segue liderando esse movimento tão importante de defesa dos direitos das mulheres. Já são milhares de atendimentos realizados, vidas acolhidas e histórias transformadas. Quando caminhamos juntas, nossa voz ecoa mais forte e nosso impacto vai mais longe”, afirmou Cloara.

Criada em julho de 2019, a Procuradoria Especial da Mulher (ProMu) atua como elo entre o Legislativo e a Rede de Enfrentamento à Violência de Gênero, promovendo ações de acolhimento, orientação jurídica e articulação de políticas públicas. Além disso, é um canal aberto para o recebimento de denúncias de discriminação, cerceamento de direitos e violência contra a mulher, garantindo encaminhamentos rápidos e eficazes junto a órgãos públicos e privados.

A atuação da ProMu se estende por todas as regiões do estado, oferecendo suporte técnico e institucional para que as Câmaras Municipais implementem suas próprias Procuradorias da Mulher, fortalecendo a rede de proteção às paranaenses.

Com a chegada das unidades em Quatiguá e Wenceslau Braz, o Paraná reafirma seu compromisso com a igualdade de gênero e o empoderamento feminino, promovendo um ambiente mais seguro e justo para todas.