Paraná faz mais de 1.800 CIRURGIAS eletivas POR DIA

O Paraná continua avançando quando o assunto é cirurgia eletiva ( aquela programada, que não é considerada de urgência ), chegando à marca de 442.259 procedimentos de janeiro a agosto de 2024. São 1.819 cirurgias por dia, 75 por hora. Mesmo ainda sem contabilizar os quatro últimos meses do ano, o número de eletivas já pode ser considerado o maior registrado nos últimos 10 anos. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Do total de cirurgias, 95,47% (442.201) referem-se às cirurgias em unidades próprias e também em serviços parceiros credenciados, e 4,53% (20.068) estão dentro do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas (PNRF), do Ministério da Saúde. O quantitativo do governo federal foi pactuado com a rede estadual para cirurgias oftalmológicas, urológicas, ginecológicas, entre outras.

A expectativa de é que mais serviços de saúde se credenciem para as cirurgias de maior demanda no Estado, que são das vias aéreas e superiores, da face, da cabeça e do pescoço; do aparelho da visão; do aparelho digestivo; do sistema osteomuscular e do aparelho geniturinário. Atualmente, existe uma rede de 342 hospitais que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.

Esses resultados somente foram possíveis após importantes ações voltadas exclusivamente para as eletivas. Dentre as iniciativas mais importantes estão o aumento dos repasses para custeio das internações de urgência e emergência no âmbito do SUS, o Programa Opera Paraná, uma estratégia permanente para a redução das filas, com investimento total de R$ 300 milhões do Tesouro do Estado, além da abertura de leitos de enfermaria e de UTI.

EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS – Em 2013, nesse mesmo período (janeiro a agosto) foram 207.592 cirurgias. Nos anos seguintes, de 2014 a 2019, a média desse período foi de 286.367. Mas, apesar da pandemia, das mudanças ocorridas para enfrentar a crise sanitária, as eletivas deram continuidade e desde 2022 os números vêm aumentando. No ano passado, nos primeiros oito meses do ano, o Paraná fez 393.352 eletivas.

“Estamos avançando, e muito, na saúde do Paraná, ampliando a realização de cirurgias, levando os procedimentos mais próximos do cidadão paranaense. Nosso trabalho é permanente, já que a fila é dinâmica. Quando um paciente está operando, outros estão entrando na fila”, disse o secretário de Estado da Saúde. César Neves.

DINÂMICA DAS FILAS – A Sesa trabalha em várias frentes e linhas de ação para organizar a fila de espera e conseguir agilizar os procedimentos eletivos. Uma delas é a qualificação do paciente, com busca ativa daqueles mais antigos para avaliar corretamente a condição de cada paciente e diminuir a fila. Outra é sobre o tempo de espera para novos pacientes, com a intenção de não deixar acumular os procedimentos.

A força-tarefa vem dando certo: nos últimos dois anos o tempo médio de espera entre a solicitação da cirurgia e a realização do procedimento de pacientes inseridos na Central de Acesso a Regulação do Paraná (Care/PR) baixou 38%. Em 2022, a média de tempo de espera era de 105 dias (mais de três meses), e em 2023 os pacientes aguardaram em média 65 dias, pouco mais de dois meses. Neste ano o tempo de espera diminuiu, passando agora para 63 dias.

Segundo dados do Care, que reúne a demanda nos serviços sob gestão estadual, 75.246 pacientes têm indicação de cirurgia eletiva no Estado e aguardam pelo procedimento.

“A fila nunca cessa, mas o que precisamos é garantir que as cirurgias sejam feitas no prazo. Acelerar os que já estão lá há anos e os que entram todos os dias. Precisamos balancear esse processo, que é grande e envolve muita gente”, acrescentou o secretário.