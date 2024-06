Pipeline GERA 80 empregos diretos

Empresa investiu R$ 14 milhões para abertura de duas unidades, com terrenos cedidos pela prefeitura

A instalação do Grupo Pipeline, fabricante de piscina e uma vasta linha de produtos relacionados, renderá a Jacarezinho a geração de 80 vagas de empregos diretos. A inauguração das novas dependências da empresa aconteceu nesta semana.

O grupo chega a Jacarezinho com duas unidades: a fábrica de piscinas e a fábrica de produtos químicos e outros itens da linha de piscinas. Para isso, a empresa investiu R$ 14 milhões no processo de instalação.

Neste contexto, a prefeitura de Jacarezinho teve papel fundamental. Isso porque foram cedidos para o Grupo Pipeline dois terrenos que atendessem as necessidades em termos de espaço e localização do empreendimento – em projeto de lei aprovado pela câmara de vereadores em abril de 2022, seguido todo o tramite legal para a cessão de áreas do poder público para a iniciativa privada.

Para isso, porém, foram realizadas diversas reuniões entre os proprietários do Grupo Pipeline e representantes da prefeitura de Jacarezinho, avaliando possibilidades legais para que a parceria pudesse avançar.

Depois de bastante empenho e dedicação de ambas as partes, a cessão das áreas foram formalizadas para a empresa, que começou a construção das suas duas unidades. Agora a população de Jacarezinho colhe os frutos deste trabalho, com a abertura de 80 vagas de empregos diretos – além daqueles gerados durante a implantação das duas fábricas.

A EMPRESA

A Pipeline hoje é um dos maiores e mais respeitados fabricantes de piscina e artigos relacionados de toda região Sul, vendendo seus produtos para todo o país e agora já com acordos de exportação de piscinas também para outros países.

A história do grupo, contudo, começou nos anos 90, de forma discreta, com a venda de produtos químicos para limpeza de piscinas. O repentino sucesso fez que com a empresa ampliasse gradativamente a gama de serviços, até começar a fabricar as próprias piscinas, ainda no começo dos anos 2000, logo se tornando referência em todo mercado nacional.