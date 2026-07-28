PM Ambiental multa em 80 mil reais dono de ÁREA preservada

Constatou degradação em área embargada e gerou medidas criminais

Degradação ambiental em uma área embargada do Norte Pioneiro resultou em R$ 80 mil em multas. A pena foi aplicada pela Polícia Militar , por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), ao responsável por uma propriedade rural em Nova Fátima. A degradação ocorreu em uma Área de Preservação Permanente (APP), que estava embargada. A ação foi realizada na segunda-feira (27), durante a Operação Protetor dos Biomas.

A fiscalização foi motivada por laudos técnicos de inteligência geográfica do Instituto Água e Terra (IAT). No local, os policiais constataram a manutenção da atividade pecuária em áreas embargadas, com livre acesso de bovinos a aproximadamente 5,8 hectares de APP, impedindo a regeneração natural da vegetação nativa.

Uma área embargada é um local que teve suas atividades suspensas por órgãos de fiscalização como o IBAMA ou órgãos estaduais de meio ambiente devido a infrações como desmatamento ilegal uso irregular de recursos ou danos a áreas protegidas. O objetivo principal é interromper o dano e permitir a recuperação do local.

Diante das irregularidades, foram lavrados quatro Autos de Infração Ambiental (AIA), que totalizaram R$ 80 mil em multas.

Além das sanções administrativas, a PMPR adotou as medidas criminais cabíveis. Os relatórios foram encaminhados à Polícia Civil para instauração de inquérito policial, e uma notícia-crime foi enviada ao Ministério Público.