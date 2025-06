Cambará: Preso em flagrante traficando

Crack, cocaína e maconha

A Polícia Militar de Cambará, após receber denúncias sobre a comercialização de drogas, realizou uma operação nos fundos do Parque Industrial, na linha do trem, no bairro Estação.

Durante a ação, a equipe percebeu um indivíduo fracionando drogas e outro, conhecido por ser usuário, que estaria adquirindo entorpecentes. Ao dar voz de abordagem, o comprador conseguiu se evadir, enquanto o traficante foi abordado.

No local, encontrados um prato com vestígios de crack, 70 porções já embaladas, uma porção de cocaína, duas de maconha, saquinhos de geladinho e uma balança de precisão. Também foi apreendido um aparelho de telefone celular, utilizado para o comércio dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.