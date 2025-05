PM prende homicida em Ribeirão do Claro

Foragido foi encontrado em Ribeirão Claro

Na manhã desta terça-feira, dia seis, policiais militares do 2º Batalhão realizaram a prisão de um indivíduo com mandado de prisão ativo pelo artigo 121 do Código Penal (homicídio) após uma intensa ação em Ribeirão Claro.

A ocorrência quando a equipe recebeu uma denúncia informando a presença do procurado em uma residência no bairro São Sebastião. No primeiro contato, fugiu em uma área de mata, impossibilitando sua captura. Posteriormente, novas informações indicaram que ele estaria nas proximidades do Trevo da Cachoeira.

Ao chegar ao local, a equipe policial avistou um mototaxista em atitude suspeita e, ao realizar diligências, identificou o indivíduo escondido nos fundos de uma residência. A abordagem foi realizada com sucesso, e a prisão foi efetuada conforme o mandado judicial, que determina uma pena de 12 anos de reclusão para o referido cumprir.

Após a captura, ele foi entregue ao DEPEN (Polícia Penal) de Carlópolis. Durante a ação, foi necessário o uso de algemas, dado o histórico de tentativa de fuga em situações anteriores.