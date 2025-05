PMs ensinam um PENTEADO em Wenceslau BRAZ (assistam vídeos)

Tonifica disciplina e identidade cívica

Alunas do Colégio Estadual Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf, em Wenceslau Braz, participaram de um evento especial promovido pelo 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho. A ação, realizada na quadra da instituição, teve como objetivo ensinar técnicas de penteado coque, obrigatório para as PMs femininas, reforçando disciplina e identidade cívico-militar entre as estudantes.

A iniciativa faz parte do Plano de Ação da Equipe de Monitores Militares, coordenado pelo Subtenente Marco Aurélio e Sargento Daurlyn, em parceria com as professoras de Cidadania e Civismo do estabelecimento de ensino. Segue as diretrizes da Técnica Pedagógica dos Colégios Cívico-Militares no NRE de Wenceslau Braz, Cristiane Caporaso, alinhando-se à unidade curricular de Cidadania e Civismo.

O coque é um penteado clássico e funcional, caracterizado por um arranjo firme dos cabelos junto à cabeça, conferindo praticidade e elegância. Para as policiais militares femininas, o uso do coque não é apenas um elemento estético, mas um requisito indispensável no uniforme, garantindo apresentação impecável e reforçando os valores de ordem e disciplina.

Durante a atividade, as policiais Soldado Cabral e Soldado Maiara, compartilharam suas técnicas e experiências com as alunas, demonstrando o passo a passo da confecção do penteado e explicando sua importância dentro do ambiente militar. Além de promover aprendizado prático, a ação fortaleceu a relação entre a Polícia Militar e a comunidade escolar, aproximando as estudantes da rotina e dos valores da corporação.

O encontro contou com o apoio e incentivo do Comandante do 2º Batalhão, Tenente-Coronel Márcio Jaquetti, que tem sido um grande impulsionador de iniciativas que promovem integração entre a Polícia Militar e a sociedade. Segundo ele, ações como essa demonstram o compromisso da Polícia Militar em orientar, educar e inspirar jovens, contribuindo para sua formação cidadã.

A atividade reforçou o papel fundamental dos monitores e policiais militares na construção de um ambiente escolar estruturado sobre princípios de civismo e disciplina. A interação direta entre as alunas e as militares proporcionou um aprendizado valioso, que transcende a técnica do penteado, incorporando valores de respeito, organização e pertencimento ao ambiente cívico-militar.

A Polícia Militar segue empenhada em iniciativas que estreitam laços com a comunidade e incentivam valores essenciais para o crescimento pessoal e social dos estudantes.