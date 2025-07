Polícia Civil encarcera LADRÃO reincidente em Jacarezinho: vídeo

Egresso do sistema prisional

Jacarezinhenses voltaram a respirar aliviados nesta quarta-feira, 23 de julho. Após meses de inquietação provocada por uma série de furtos a comércios e residências, a Polícia Civil, no bojo da Operação Sinergia II, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva contra um jovem de 21 anos, muito conhecido das autoridades locais.

A prisão foi realizada por agentes da 12ª Subdivisão Policial, sob coordenação do delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho, no bairro Laranjal, zona urbana da cidade.

O investigado, que se encontrava em situação de rua, havia sido posto em liberdade provisória em 13 de junho deste ano, após cumprimento de pena por crimes patrimoniais. Menos de trinta dias depois, reincidiu. No dia 16 de julho, ao alvorecer, invadiu sorrateiramente um restaurante no centro de Jacarezinho, por uma janela lateral, e subtraiu moedas, facas e alimentos. Além de consumir carnes e bebidas no local, o indivíduo deixou o ambiente vandalizado, danificou um notebook e rompeu a fiação das câmeras de segurança. As imagens dos estabelecimentos vizinhos, todavia, permitiram a elucidação do delito: o autor foi reconhecido por policiais e um parente

A investigação revelou uma escalada criminosa. Em maio deste ano, ele já havia sido processado por roubo (art. 157 do Código Penal). Em junho, protagonizou ao menos duas outras ações furtivas, sempre adotando métodos sorrateiros, noturnos, com rompimento de obstáculos. Ao todo, responde a três ações penais distintas apenas neste ano, revelando perfil contumaz e total desprezo pelas ordens judiciais anteriormente impostas.

A prisão preventiva, deferida pela Vara Criminal de Jacarezinho, levou em consideração não apenas a gravidade do último furto, mas sobretudo a reincidência concreta, a ausência de vínculos familiares ou laborais, e o fundado receio de que, solto, voltasse a delinquir. A medida visou a preservação da ordem pública e a eficácia da instrução criminal.

Conduzido à Santa Casa para exames e, em seguida, à Cadeia Pública local, o preso foi devidamente cientificado de seus direitos e permanecerá à disposição da Justiça. “A sociedade não pode ser refém da reincidência. A atuação célere e firme da Polícia Civil é a resposta que o cidadão espera diante da impunidade cotidiana”, afirmou o delegado Tristão Borborema.

A Polícia Civil do Paraná reforça a importância da colaboração da população e incentiva que denúncias anônimas continuem sendo feitas pelos canais oficiais, como o telefone 181. O sigilo é garantido. A repressão aos crimes contra o patrimônio segue como prioridade permanente.