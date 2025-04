CIVIL recupera Ray-Ban® em Jacarezinho

Ladrão identificado aguarda julgamento

A 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho obteve êxito na recuperação de um Ray-Ban® (marca famosa fundada em 1937 nos EUA que se transformou em sinônimo de óculos escuros no Brasil) avaliado em cerca de mil reais, subtraído em setembro de 2024. As circunstâncias configuraram crime de furto simples. A recuperação ocorreu nesta terça-feira, dia 22.

Entenda o caso – Na noite de 27 de setembro de 2024, por volta das 21h, em frente à Pizzaria Romana, situada na Avenida Getúlio Vargas, centro de Jacarezinho, um homem de 37 anos furtou um par de óculos pertencente a um policial militar, além de um cartão bancário.

O cartão foi indevidamente utilizado para a realização de transações financeiras em três diferentes estabelecimentos comerciais, causando prejuízos adicionais à vítima. O autor, prontamente identificado e indiciado, teve sua conduta denunciada formalmente pelo Ministério Público, sendo o processo atualmente conduzido na fase judicial, já sob a égide da ação penal.

Durante diligência ordinária no bairro Aeroporto, o agente de polícia Scylla Cesar Peixoto Neto viu o investigado em via pública. Após abordagem e diálogo, confessou e indicou que o objeto seria deixado em local previamente combinado. Com apoio de denúncia anônima, localizaram o bem escondido em terreno baldio próximo à Praça da Vila Setti. O item foi então devidamente apreendido e apresentado à autoridade competente.

“A pronta resposta da Polícia Civil demonstra que a sensação de impunidade não encontrará guarida em nosso município. Ainda que os bens sejam pequenos, o simbolismo da restituição é imenso”, disse Tristão Antônio Borborema de Carvalho, delegado-adjunto da 12ª SDP.