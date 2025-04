Polícia Militar prende homem em Carlópolis

Um homem foi preso preventivamente no local

Policiais militares do 2º Batalhão realizaram a prisão de um homem na cidade de Carlópolis, bairro Vista Bela, em cumprimento de mandado judicial de prisão preventiva.

Durante patrulhamento na Rua Elidia Maria de Jesus, a equipe identificou um indivíduo, contra quem havia um mandado de prisão em aberto relacionado aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (associação para tráfico de drogas. Foi realizada abordagem ao indivíduo, que prontamente colaborou com a equipe.

Após revista pessoal, não foi encontrado nenhum objeto ilícito com o abordado. Em seguida, o mandado de prisão foi apresentado, os direitos constitucionais informados e lidos. Procedeu-se à confecção do boletim de ocorrência, e o homem foi entregue ao Departamento Penitenciário (DEPEN) de Carlópolis para as devidas providências.