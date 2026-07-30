Poupança Premiada Sicredi contempla mais seis associados

Segue celebrando a sorte dos seus parceiros

Nos mais recentes sorteios semanais, mais quatro associados da região foram contemplados com R$ 5 mil cada, reforçando o sucesso da campanha.

Os ganhadores são dos municípios de Santo Antônio da Platina (PR), Bernardino de Campos (SP) – com dois sorteados, Conselheiro Mairinck (PR), Santa Cruz do Rio Pardo (SP) e Chavantes (SP).

Com os novos sorteados, a Sicredi Norte Sul já alcança a marca de 16 associados premiados desde o início da promoção, demonstrando que a poupança tem sido uma oportunidade real de transformar o hábito de guardar dinheiro em mais chances de conquistar prêmios.

“Ficamos muito felizes em ver tantos associados da nossa região sendo contemplados. A Poupança Premiada une educação financeira, incentivo ao planejamento e a possibilidade de ganhar prêmios, tornando a experiência de

poupar ainda mais motivadora”, destaca o Diretor de negócios da Sicredi Norte Sul, Alex Henrique Possi.

E as chances continuam. A promoção segue até o final do ano com 15 sorteados por semana (prêmio de R$ 5 mil para cada), além de dois grandes sorteios especiais de R$ 1 milhão, sendo um realizado em julho e o próximo programado para dezembro.

Para participar, basta investir na poupança Sicredi. A cada R$ 100 depositados, o associado recebe um número da sorte para concorrer aos sorteios, aumentando suas chances. Além de concorrer a prêmios, os associados contam com uma forma segura e acessível de investir, criando uma reserva financeira para realizar sonhos e enfrentar imprevistos com mais tranquilidade.

A lista completa dos ganhadores e o regulamento da promoção podem ser consultados em www.poupancapremiadasicredi.com.br

Com isso, a Sicredi Norte Sul já soma 16 associados premiados na campanha. E ainda tem muitas chances pela frente: são mais 15 sorteios semanais de R$ 5 mil e um grande sorteio de R$ 1 milhão em dezembro.

Poupe, participe e aumente suas chances de ser o próximo ganhador.