Praça Benedito Moreira será revitalizada

Cerca de R$ 800 mil serão aplicados em melhorias

A Praça Benedito Moreira, localizada na Vila São Pedro, será revitalizada pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho. A obra faz parte do projeto de requalificação urbana da cidade e tem como objetivo proporcionar mais lazer, segurança e qualidade de vida aos moradores e visitantes.

A licitação para contratar a empresa responsável pela execução do serviço foi publicada no dia 19 de dezembro e prevê um investimento de R$ 795.477,70. A modalidade é tomada de preços, tipo menor preço global em regime de empreitada. As empresas interessadas devem se credenciar até às 08h30 do dia 17 de janeiro de 2024, quando ocorrerá a abertura dos envelopes.

De acordo com o edital, a revitalização da praça inclui a troca do piso, do paisagismo, da iluminação, da sinalização, dos bancos, das lixeiras e dos brinquedos infantis. Além disso, serão melhorados os equipamentos de ginástica, um palco para apresentações culturais e uma fonte luminosa.

A previsão é que a obra seja concluída em seis meses, após a assinatura da ordem de serviço. A Praça Benedito Moreira é uma das mais antigas e tradicionais da cidade e homenageia um grande prefeito jacarezinhense. Segundo a secretária municipal do Desenvolvimento Urbano, Suellen Rosseto, responsável pelos projetos, “com a reforma, pretendemos resgatar a importância histórica e cultural desta Praça para o município”, diz.

O prefeito Marcelo Palhares aponta para a necessidade de oferecer mais espaços de convivência, lazer e práticas esportivas, e é o que vem fazendo com a implantação de ciclovias, campinhos de futebol, instalação de parques infantis e melhorias nas praças, como recentemente realizadas na Praça São Benedito.

“A nossa Administração tem procurado atuar em todas as áreas, e graças aos nossos companheiros políticos, deputados, secretários de Estado, Governador, nossa equipe de secretários e vereadores, temos conseguido obter os recursos necessários. O trabalho não para”, finaliza Palhares.

O edital completo pode ser solicitado pelo e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br ou pelo telefone (43) 3911-3018. Também está disponível no site https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/?idModalidade=4.