PRÉ-CANDIDATO a prefeito de Japira possui só 32 anos

Hariel Vieira Fogaça é filiado ao MDB



Hariel Vieira Fogaça (foto), filho de Laercio e dona Célia, solteiro, com 32 anos de idade, com formação acadêmica em Direito pela Feati Ibaiti entre 2009 a 2013, trabalhou na administração pública por 5 anos na Prefeitura de Japira, na gestão de Renato Custódio e também como Ofical de Cartório de Japira por 11 anos. E, mais atualmente atuou na área extrajudicial como consultor de regularização de imóveis.

Na área da política fui eleito vereador mais votado com 268 votos com 10%, dobrando o segundo colocado em votos e na época fazendo mais votos que 4 prefeitos que disputavam as eleições e consecutivamente foi para eleição para presidente da câmara municipal e também eleito.

Na gestão como presidente construiu a sede do legislativo, depois de 18 legislaturas sem um local apropriado.

No final de 2022 perdeu o mandato por um erro partidário em relação a cota feminino, no qual o partido perdeu a cadeira a qual ocupava desde então.

Ele confirmou ser pré candidato a Prefeito pelo MDB.

“Esse jovem é orgulho para toda a região demonstrando articulação, competência e honestidade…Estamos confiantes na vitória”, disse Flávio Zanrosso, coordenador regional da sigla no Norte Pioneiro.