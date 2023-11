Bandeirantes entrega quatro veículos à VS

Ford Ranger, Citröen e duas Scooters adquiridas com recursos próprios

Em cerimônia realizada na tarde de 06 de novembro de 2026 (segunda-feira), em frente à sede da prefeitura, o prefeito Jaelson Ramalho Matta entregou quatro veículos, um Citröen C3, uma pick up Ford Ranger cabine dupla e duas scooter Yamaha Nmax, ao setor de Vigilância Sanitária municipal.

Os veículos dinamizarão os trabalhos desenvolvidos pela vigilância sanitária em suas atividades operacionais e administrativas de rotina. Possibilitando melhor desempenho dessas atividades por parte da equipe de colaboradores, que tem papel fundamental em momentos cruciais, tais como o atendimento à população em situações emergenciais como no combate a endemias, atendimento domiciliar; ou na manutenção da saúde coletiva.

Os quatro veículos, foram adquiridos com recursos da própria municipalidade, cujo investimento é de cerca de R$ 349.300,00. Esse valor é resultante do trabalho realizado pela própria vigilância sanitária, tais como, arrecadação de taxas de emissão de licenças sanitárias e multas geradas pelo trabalho do órgão em sua função fiscalizadora.

A aquisição desses veículos com recursos próprios e a disponibilidade ao próprio setor responsável pela arrecadação, demonstra o nível de responsabilidade e compromisso da administração municipal de Bandeirantes, gestão 2021-2024, no zelo com o dinheiro do contribuinte, e preocupação com o aprimoramento dos serviços prestados á comunidade.

O prefeito Jaelson destacou que, “a aquisição desses veículos é um investimento que a administração faz na saúde”.

O secretário municipal da Saúde, Alexandre Bereta ressalta que, “Ter profissionais competentes, é um dos maiores pilares para se chegar no lugar de Sucesso”.

Silvia Guidi, diretora da Vigilância Sanitária destacou a importância do departamento para o município: “A importância do papel atuante da vigilância em saúde, é através dela que temos acesso aos índices e indicadores da situação de saúde da população, podendo assim, promover diversas ações destinadas a controlar os determinantes, bem como os riscos e danos à saúde.”.