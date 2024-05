Prefeitura de Ibaiti reurbaniza avenidas

Serão plantadas mais de 100 árvores; investimento de quase R$ 4 milhões

Mais uma grande obra de infraestrutura idealizada pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho e pelo vice-prefeito Ulisses Mingote, beneficiará toda a população de Ibaiti e será realizada em parceria do Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Ibaiti.

A mais antiga e principal entrada da cidade, as Avenida Alice Pereira Goulart e Ricardo Gonçalves Bacco serão reurbanizadas e pavimentadas. O investimento total será de R$ 3.929.499,42 (três milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos).

O convênio foi firmado pela Prefeitura de Ibaiti com a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná – SEIL que destinará R$ 2.929.499,42 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), com contrapartida da Prefeitura de Ibaiti no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Os recursos para a revitalização e reurbanização da principal entrada da cidade de Ibaiti foram solicitado no ano de 2022 pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho e o vice-prefeito Ulisses Mingote juntamente com os vereadores José Oscar Belão, André Zub Zero, Vera do Julinho, Luciano Berges, Tadeu Melancia e Cesar Tropesso, ao deputado estadual e representante da cidade de Ibaiti Alexandre Curi que intermediou o pedido junto ao então secretário estadual de Infraestrutura e Logística, o deputado federal Sandro Alex.

O projeto irá beneficiar diretamente toda a população de Ibaiti e mais de 30 mil usuários que trafegam pelas vias. Entre os beneficiados estão também os ônibus escolares, que transportam os alunos dos bairros Parque São Miguel, Parque das Araucárias e DER para até o Centro e veículos que transitam diariamente até o Parque Industrial.

MAIS CONFORTO E SEGURANÇA – As Avenida Alice Pereira Goulart e Ricardo Gonçalves Bacco serão totalmente revitalizadas e reurbanizadas, permitindo com isso a melhoria na trafegabilidade e principalmente a segurança dos pedestres, moradores no local e condutores de veículos.

As obras estão previstas para mais de um quilômetro da entrada da cidade, iniciando no prolongamento da Avenida Alice Pereira Goulart, logo após o entroncamento com a BR-153, na entrada norte. Estão previstos, o alargamento da via, pavimentação, recape e reperfilamento, além de novos dispositivos de drenagem para água das chuvas. Também estão inclusos no edital serviços no meio-fio, novas calçadas, rampas de acessibilidade e nova sinalização horizontal e vertical.

ARBORIZAÇÃO – As duas avenidas serão rearborizadas com um número maior de árvores existentes atualmente.

A avenida Ricardo Gonçalves Bacco (prolongamento da Avenida Alice Pereira Goulart) passará por um processo de alargamento para a construção de um canteiro central e a Avenida Alice Pereira Goulart terá seu canteiro central revitalizado.

Para isso, ocorrerá a retirada de algumas árvores do local, conforme o projeto já aprovado pelo Secretaria da Infraestrutura e Logística do Paraná – SEIL.

A Prefeitura de Ibaiti através do Departamento de Meio Ambiente e Turismo com o objetivo de ampliar as áreas verdes da região urbana, já colocou em operação o Plano Municipal de Arborização Urbana. As duas avenidas serão rearborizadas com um número maior de árvores existentes atualmente.

O Plano Municipal de Arborização Urbanade Ibaiti, dispões de 3.200 mudas de árvores que estão sendo plantadas em toda a área urbana do município. São mudas de Oiti, Aroeira Salsa, Noivinha, Ipê Amarelo, Ipê Branco, Ipê Rosa, Ipê Roxo, Manacá da Serra, Camélia, Extremosa, Calistemo, Caliandra Rosa, Liquidambar e Acer, árvores ornamentais especialmente preparadas para a área urbana.

Para o atual secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, a obra vai trazer mais desenvolvimento para o município. “É uma obra que com certeza vai trazer mais desenvolvimento, gerar empregos, além de trazer segurança no transporte até o centro da cidade“, afirmou o secretário.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho destacou a importância da revitalização da principal entrada da cidade de Ibaiti. “A pavimentação da Avenida Alice Pereira Goulart e Ricardo Gonçalves Bacco, era um desejo antigo da população. A revitalização e reurbanização da principal entrada da cidade vai oferecer melhores condições de trafegabilidade, acesso, conforto e comodidade a toda a população e também a todos os visitantes da nossa cidade. Gostaria aqui hoje de agradecer o deputado estadual Alexandre Curi, o deputado federal Sandro Alex e o governador Ratinho Junior por esta importante obra que será realizada em Ibaiti”, assinalou o chefe do executivo.