Jacarezinho otimiza educação continuada

Foco é na qualificação de profissionais da gestão para atendimento a autistas e outras condições que exijam métodos de inclusão

A prefeitura de Jacarezinho fez o lançamento de um programa inédito de educação continuada e pós graduação com foco no autismo e inclusão direcionado a servidores que atuam nas áreas da Educação e Gestão. O evento de apresentação da iniciativa aconteceu nesta sexta-feira (01), com a presença do prefeito Marcelo Palhares, da vice-prefeita e secretária de Educação, Patrícia Martoni, e também do presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano.

O programa deve ser modelo para outras prefeituras da região e tem como objetivo garantir a oportunidade de maior qualificação e atualização das equipes do município no que diz respeito atendimento aos autistas. No total de 29 cursos gratuitos e totalmente online, também com outros eixos além da inclusão, ofertados pelo Grupo Educacional Pólis Civitas.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares, a implantação do programa vai garantir a criação de um ambiente mais propício ao desenvolvimento de autistas e outras crianças com necessidades especiais, além de cumprir uma meta do PME (Plano Municipal de Educação).

“Hoje o autismo precisa ser debatido como política pública e essa tem sido uma das nossas bandeiras. Com uma equipe inteirada do assunto, podemos oferecer as melhores condições para que as crianças com esse diagnóstico se desenvolvam não apenas dentro das nossas escolas, mas contando com uma rede de apoio de toda a gestão municipal”, explica.

“Antigamente havia uma falha para detectar crianças autistas, e apenas os casos mais graves eram percebidos. Hoje o número aumentou porque existe diagnóstico, e essa parcela cada vez maior da sociedade precisa ter apoio, e por isso Jacarezinho é mais uma vez pioneira para que amanhã todos tenham as condições ideais de inclusão na sociedade”, continua o prefeito.

Palhares ainda anunciou que o município e o Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), do qual é presidente, tem projetos para os próximos meses de criar programas e espaços destinados para crianças autistas e com outras necessidades e também seus familiares.

Após as falas dos presentes, houve a palestra “Autismo e Cognição”, ministrada pela doutora Viviane De Leon, doutora e mestre em psicologia, terapeuta ocupacional, psicopedagoga e certificada no modelo TEACCH na Universidade da Carolina do Norte (EUA).

Ainda estiveram presentes no evento o prefeito de Jaboti, Régis Willian, o prefeito de Ibiporã, Zé Maria, o diretor da 19ª Regional de Saúde, Marcelo Nascimento, o diretor do Cisnorpi, Tony Palhares, além de secretários e servidores municipais e lideranças de toda a região.