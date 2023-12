Prefeitura oferta mais capacitação elevando potencial TURÍSTICO

Certificados entregues em cerimônia no gabinete do prefeito fortalecem habilidades e abrem portas para novos negócios em Bandeirantes

Em uma tarde marcada por conquistas e visão de futuro, o SENAC Paraná realizou a entrega dos certificados de conclusão de três cursos fundamentais para impulsionar o desenvolvimento local: Desenvolvimento comercial e oportunidade de negócio, carga horária 21 horas, Estratégias de vendas aplicadas ao turismo local, carga horária 80 horas e Garçom carga horária 240 horas.

Com sorrisos de realização e expectativas renovadas, os formandos receberam os certificados, resultado de dedicação e comprometimento em aprimorar suas habilidades e conhecimentos. O curso de Garçom capacitou os participantes para atuar de maneira eficiente no setor de serviços, agregando valor à crescente indústria de hospitalidade local.

Já o curso de Desenvolvimento Comercial e oportunidades de negócio pelo Turismo e Estratégias de vendas aplicadas ao turismo local trouxeram ferramentas valiosas para os alunos explorarem novas oportunidades de negócio. Com foco em estratégias de mercado e gestão empresarial, os formandos saem mais preparados para contribuir ativamente no fortalecimento da economia regional.

A entrega dos certificados ocorreu em um ambiente de entusiasmo e reconhecimento mútuo, com o apoio do gabinete do prefeito, que reconheceu a importância desses cursos para o progresso da região. A presença de autoridades locais reforçou o compromisso conjunto em investir no desenvolvimento profissional e econômico dos cidadãos.

“O ato simbólico da entrega dos certificados não representa apenas o fim de um ciclo de aprendizado, mas sim o início de novas possibilidades. Os formandos estão agora equipados não apenas com conhecimento teórico, mas também com a prática e a confiança necessárias para se destacarem em um setor tão dinâmico e promissor.” ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alex Romero.

A gerente do SENAC Patrícia Bermudes, destacou que O SENAC Paraná, em parceria com a Prefeitura, reafirma seu compromisso em capacitar profissionais e fomentar o desenvolvimento econômico, vislumbrando um futuro próspero e repleto de oportunidades para aqueles que se dedicam ao constante aprimoramento profissional.