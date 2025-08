Presa mulher por tráfico em Siqueira

Porções de cocaína, dinheiro e veículos ligados ao crime Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou, nesta segunda-feira (4), na prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas em Siqueira Campos. A ação também cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel vinculado a uma investigação em andamento.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais tentaram, sem sucesso, que os moradores abrissem a porta voluntariamente. Diante da negativa, as equipes realizaram a entrada forçada no local. No interior da residência, encontraram uma mulher que se identificou como companheira do principal investigado — que não estava no imóvel no momento da abordagem.

Durante as buscas, os policiais localizaram um pote de suplemento alimentar na cozinha contendo 10 porções de cocaína embaladas em zip-locks, prontas para venda, totalizando 13,6 gramas da droga. Também foram apreendidos R$ 1.030,00 em dinheiro, distribuídos entre a cozinha e o quarto, além de um celular.

Na garagem da residência, a equipe apreendeu três veículos com ligação direta ao tráfico: duas motocicletas, supostamente utilizadas para entrega de entorpecentes, e um automóvel que já havia sido citado em boletins de ocorrência anteriores por envolvimento em crimes como roubo e tráfico. Segundo informações levantadas, o carro teria sido entregue como forma de pagamento de uma dívida ligada ao comércio de drogas.

Apesar de não ter assumido a posse da droga, a mulher foi presa em flagrante por tráfico de entorpecentes. Por questões de segurança, ela foi algemada e encaminhada ao hospital para realização de laudo de lesões corporais, conforme prevê o procedimento padrão, sendo posteriormente levada à Delegacia de Polícia de Siqueira Campos, onde permanece à disposição da Justiça.

A polícia também informou que a mulher tem ligação familiar com outro indivíduo já preso por tráfico, e que o principal investigado desta nova operação já havia sido citado anteriormente como um dos fornecedores de drogas na região.