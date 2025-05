EM JACAREZINHO É PRESO UM foragido

No Jardim São Luiz

Na manhã desta terça-feira (06), os policiais militares do 2º Batalhão realizaram uma ação no Jardim São Luiz, em Jacarezinho, que resultou na prisão de um indivíduo (30 anos) já condenado por tráfico de drogas e foragido do sistema prisional.

A operação ocorreu após dias de monitoramento e denúncias sobre a comercialização de entorpecentes no local. Ao chegar ao endereço indicado, tentou fugir para o interior da residência, sendo rapidamente contido. Mesmo diante da resistência, as equipes agiram de maneira técnica e segura, conforme os protocolos estabelecidos.

Durante as buscas, inicialmente encontradas 20 porções de crack embaladas em formato de terço e uma quantia em dinheiro trocado. Além disso, dois celulares foram apreendidos, um de cor preta e outro, branca, sendo que o aparelho preto exibia notificações relacionadas a um grupo criminoso.

Dentro de uma bolsa preta pertencente ao elemento, localizados um tablete de cocaína pesando aproximadamente 400,8 gramas, além de 176 porções de crack embaladas já prontas para comercialização, e mais um pedaço maior da substância. Também apreendidos dois cadernos contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas, um rolo de saco plástico utilizado para embalar os entorpecentes e uma quantia adicional em dinheiro trocado.

Diante da materialidade do crime e da confirmação por parte do indivíduo quanto a propriedade das drogas, dada voz de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes, além de cumprido o mandado de recaptura. Ressalta-se que o rapaz já possuía condenação anterior pelo mesmo delito. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.