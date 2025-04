Preso ladrão de carro de Wenceslau BRAZ

Comparsa conseguiu escapar

Durante uma operação de atendimento a um acidente, a Policial Militar recebeu uma denúncia da RPA (Rádio Patrulha) de Wenceslau Braz informando que um GM/Corsa sedan, de cor preta (foto), havia sido furtado há poucos minutos. Acreditava-se que o carro teria seguido sentido Arapoti. Os policiais prontamente se deslocaram até o Km 221 da PR-151, onde viram um veículo com as mesmas características.

Ao se aproximarem, confirmaram que se tratava do carro furtado, realizando a abordagem policial. No entanto, os autores do furto, ao perceberem a ação, fugiram, entrando na área urbana de Arapoti e transitando em alta velocidade pelas ruas da cidade.

Após algum tempo de acompanhamento, um dos elementos pulou do veículo em movimento, mas foi rapidamente contido e imobilizado. Durante a revista pessoal, encontrado com ele um envoltório contendo 9 gramas de maconha. O outro conseguiu fugir, abandonando o carro em uma rua próxima e entrando em uma mata fechada. As equipes realizaram buscas na região, mas não conseguiram localizá-lo.

Conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Arapoti, juntamente com o veículo recuperado e o entorpecente, para que fossem tomadas as providências cabíveis.