PRF apreende fuzis e COCAÍNA (assistam)

Na manhã deste domingo em Cornélio Procópio

Em torno de 10h30m deste domingo,dia sete, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal deu voz de abordagem a um Citroën C4 Pallas, oriundo de Cascavel/PR.

Durante a abordagem, a equipe percebeu alterações no assoalho do veículo o que gerou suspeição e culminou em uma revista minuciosa, durante a qual foram localizados 36 quilos de pasta base de cocaína e três fuzis plataforma M4 Colt calibre .556,além de uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida.

As embalagens tinham a palavra “Salame” escritas a mão.

O motorista não disse onde a droga e as armas seriam entregues.

Condutor, veículo e substâncias ilícitas levadas para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina.