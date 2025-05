Primeira NOITE de sucesso no Fejacan

Nesta sexta-feira Dudu Nobre se apresentará

Quinta-feira foi só o começo e já foi um sucesso absoluto. O primeiro dia do Festival Jacarezinhense da Canção – Fejacan foi marcado por apresentações incríveis de artistas de vários cantos do país, com um público caloroso que aplaudiu e vibrou com cada performance!

Para fechar a noite com chave de ouro, a banda de folk rock Terra Celta, diretamente do Rock in Rio, trouxe uma energia contagiante, transformando o palco em uma verdadeira festa e colocando todo mundo para dançar.

E hoje (25) tem mais! Não perca a continuação desse grande evento, com uma programação recheada de talentos e, para fechar a noite, o show principal do sambista Dudu Nobre, a partir das 20h30 no Cine Iguaçu!