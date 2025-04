Primeiro DIA de Geniuscon recebe mais de dois MIL

Evento em Jacarezinho segue até sexta

Com a presença de duas mil pessoas, começou nesta quarta-feira (16), em Jacarezinho, a 9ª edição da Geniuscon, que tem como foco empreendedorismo, tecnologia e inovação. Até sexta-feira (18), a programação deve contar com palestras, painéis, estandes de startups, demonstração de cases de sucesso da região, entre outras atividades. Com mais de seis mil inscritos de 78 cidades e 131 caravanas previstas, a feira é realizada pelo Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro, Sebrae/PR e Prefeitura de Jacarezinho e acontece no centro de eventos do município.

As inscrições gratuitas seguem abertas e podem ser feitas pelo site do evento.

Durante a abertura, o diretor-técnico do Sebrae/PR, César Reinaldo Rissete, destacou que a temática dessa edição, “Juntos para construir o futuro que a gente quer!”, trata-se de uma ação planejada, conectada com uma estratégia para alcançar um objetivo.

“É assim que, em conjunto, trabalhamos para promover o desenvolvimento e entregar valor no futuro de cada um que está participando. Esse trabalho vem para mostrar que a união é sim capaz de mudar a realidade”, apontou.

Com ações sendo realizadas desde 2016, o SRI conta hoje com 12 municípios da região e uma governança com a participação de cerca de 50 atores diferentes. O presidente do SRI do Norte Pioneiro do Paraná, Leandro de Azevedo Lima, afirmou que alguns pontos como o incentivo a políticas públicas e o reconhecimento de iniciativas são importantes para o desenvolvimento.

César Rissete, diretor-técnico do Sebrae/PR. Foto: Thomé Lopes.

“São várias mãos para construir o futuro com um foco em mente. E o apoio dos municípios é fundamental para incentivar e estruturar uma agenda da inovação. Esse processo passa por pontos como desenvolvimento de leis municipais, fundos e grupos focados na inovação”, destaca Leandro, que também é secretário de Inovação, Comércio, Indústria, Turismo e Serviços de Jacarezinho.

A região

Uma das cidades da região que participou com caravanas da Geniuscon foi Japira. Com um grupo de 14 estudantes, a professora Priscila dos Santos da Silva conta que é a sua primeira vez no evento, mas a experiência é rica e deve repercutir com os alunos mesmo após a viagem.

“Vemos muitas novidades aqui e os estudantes estão bem alegres, engajados e já animados para colocar em prática o que eles estão vendo em nossa sala de aula. É um evento bem diferente. Nossa escola já participou de edições anteriores e por isso fazemos questão de voltar”, afirmou.

Abertura reuniu autoridades e lideranças da região. Foto: Thomé Lopes.

Além de espaços para competições, patrocinadores e palestras, a Geniuscon também conta com startups do Norte Pioneiro, em diferentes fases, expondo suas ideias.

Uma das que estão em exposição é a Campo Conecta, comandada por Julia Yamanouye Bueno. Ela está em sua terceira Geniuscon e nas anteriores participou de palestras e trilhas que a ajudaram no desenvolvimento do projeto.

Hoje, a startup está focada na entrega de um serviço para o agronegócio, conectando produtores rurais com interessados, como cooperativas e associações.

“Vejo que o evento está crescendo, com pessoas que estão vindo além do Norte Pioneiro, e trazendo novas ideias e expositores, o que nos ajuda a evoluir e encontrar soluções. A Geniuscon me ajudou muito a amadurecer e a me entender como empresária, a preparar uma apresentação rápida”, finalizou.

Luiz Fogaça e Julia Bueno da Campo Conecta. Foto: Thomé Lopes.

Programação – Entre as atividades previstas na programação, vão acontecer competições, premiações, palestras e mais conteúdos até sexta-feira (18). Ainda haverá o Encontro de Ambientes de Inovação do Norte Pioneiro, na quinta-feira (17), e o Encontro de Startups do Norte Pioneiro do Paraná, na sexta.

Apoio – A GeniusCon 2024 faz parte da Rota da Inovação e é evento oficial da Semana da Inovação do Governo do Estado do Paraná. A feira conta com o apoio institucional do Instituto Federal do Paraná (IFPR), do Laboratório Maker GaJac (Garagem dos Jacarezinhos) do IFPR Campus Jacarezinho, da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual (Aitec) da Uenp, Sistema Fiep, Fecomércio PR, Sesc e Senac, E-Letro Recuperação de Eletrônicos, dos Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ibaiti e Wenceslau Braz e das prefeituras de Andirá, Cambará, Carlópolis, Joaquim Távora, Siqueira Campos e Santo Antônio da Platina.