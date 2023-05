Prioridade em 2023 da secretaria de Cidades são casas populares, diz o superintendente

Pasta ampliou as atribuições da extinta Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Ricardo Maia, Superintendente de Apoio aos Municípios da Secretaria das Cidades, visitou o Npdiario, neste fim de semana, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado do Chefe de Divisão(Gabinete), Márcio Ribas, e da Assessora de Comunicação, Débora Costa.

Ele, que trabalha direto com o secretário Eduardo Pimentel, é irmão de Ulisses Maia(PSD), prefeito reeleito de Maringá, cidade onde Ricardo também já foi vereador.

Foi recebido para uma longa conversa, além da equipe do jornal, pelos secretários de Agricultura, Pecuária e Meio-ambiente Luis Carlos da Silva; do Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza; do Gabinete, Benedito Miranda; diretor municipal de Trânsito, Bruno Chagas; presidente e assessor jurídico da Câmara de vereadores, Edson Muniz Gonçalves, o Buchecha, e Manoel Sanches Garcia Neto.

O prefeito, Professor Zezão, não pode comparecer porque estava em viagem.

Na ocasião, o superintendente detalhou que, hoje, a prioridade da Pasta nos municípios é viabilizar novas unidades habitacionais porque, agora, as construtoras e empreiteiras não estão mais se mostrando desinteressadas porque o valor passou a ser atraente, o que deve acelerar e ampliar o número de casas populares no estado.

Também confirmou que a secretaria é forte e conta, por exemplo, com a própria Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) e o Paranacidade, Serviço Social Autônomo, responsável por executar ações de política de desenvolvimento institucional e regional.

O âmbito da ação da Secretaria das Cidades compreende a integração com entidades e programas federais para coordenação e articulação dos interesses do Estado e de municípios quanto à obtenção de recursos e de apoio técnico especializado;

A formulação da política de desenvolvimento urbano do Estado e a assistência técnica abrangente às municipalidades e associações de municípios em relação ao desenvolvimento e aprimoramento de seus serviços e solução de seus problemas comuns.

Os objetivos são definir as políticas, o planejamento, a execução, a coordenação e o controle das atividades ligadas ao desenvolvimento urbano e regional, incluindo as aglomerações urbanas do meio rural, além de integrar os municípios, a fim de ordenar o pleno desenvolvimento das cidades e garantir o bem-estar dos habitantes.

Imagens: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario