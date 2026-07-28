EM JACAREZINHO programa cultural atende mais idosos

Oficinas artísticas promoverão inclusão, bem-estar e fortalecimento de vínculos comunitários

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jacarezinho ampliou as ações do Programa Municipal de Formação Artística e Vivências Culturais Maestro Paulinho (PROFAC), que passará a oferecer atividades culturais para idosos, usuários da rede de saúde e da assistência social do município.

A iniciativa integra uma política pública permanente voltada à democratização do acesso à cultura, à formação artística e ao desenvolvimento humano. A expansão do programa é resultado da atuação conjunta entre diferentes secretarias municipais, fortalecendo a integração das políticas públicas e ampliando o acesso da população às atividades culturais.

No Lar São Vicente de Paulo, os idosos participarão de oficinas de Pintura e Desenho, Cerâmica e Atividade Cênica e Memória. As atividades têm como objetivo estimular a expressão artística, valorizar as histórias de vida, promover a convivência e contribuir para a qualidade de vida dos participantes.

As mesmas oficinas também serão desenvolvidas no Centro Especializado em Reabilitação (CER-CISNORPI), onde a proposta é integrar cultura e saúde por meio de práticas que incentivam a criatividade, o bem-estar e a participação cultural dos usuários.

Na área da assistência social, o programa atenderá o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro da Juventude, oferecendo oficinas de Teatro para a Terceira Idade, Violão, Canto e Coral e Dança Contemporânea. As atividades buscam ampliar as oportunidades de formação artística e fortalecer a convivência comunitária.

As ações fazem parte do Núcleo de Vivências Culturais do PROFAC, criado para democratizar o acesso às práticas culturais, fortalecer vínculos sociais, promover inclusão e contribuir para a saúde, a autoestima e a qualidade de vida da população.

A ampliação das atividades é viabilizada com recursos do município e por meio de emendas impositivas destinadas pelas vereadoras Luciane Alves e Patrícia Martoni, possibilitando a expansão da oferta cultural para diferentes públicos e regiões de Jacarezinho.