Programa Mais Renda é sucesso em Jacaré

Geração de emprego e capacitação profissional

O recém-lançado Programa Mais Renda já se consolida como um verdadeiro sucesso em Jacarezinho. Voltado à qualificação profissional e geração de emprego e renda, o projeto vem transformando a vida de dezenas de moradores em situação de vulnerabilidade social, oferecendo novas perspectivas e mais dignidade para famílias de baixa renda do município.

Idealizado pela vereadora Luciane Alves (foto), do PSD, o programa foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 92 mil. Os recursos estão sendo utilizados para oferecer cursos de capacitação profissional e bolsas no valor de R$ 500 para os participantes, garantindo apoio financeiro durante o período de formação.

A iniciativa é executada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem a responsabilidade de identificar os beneficiários e acompanhar de perto as etapas de qualificação. Os resultados já começam a aparecer: os cursos oferecidos têm registrado alta participação, e muitos participantes relatam novas oportunidades de emprego e renda após o início do programa.