Projeto da Unopar recupera nascente

E fortalece agricultura familiar em Ibaiti

Um projeto de extensão desenvolvido pela Unopar tem levado benefícios concretos ao meio rural de Ibaiti. A iniciativa, voltada à recuperação e proteção de minas e nascentes, reuniu acadêmicos do 2º e 3º semestres do curso de Agronomia em uma ação que alia preservação ambiental ao fortalecimento da agricultura familiar.

A atividade foi realizada no Sítio Bride, localizado no bairro Amorinha, propriedade do agricultor Mikael Bride, conhecido pela produção de hortaliças e pela participação nas feiras livres do município, como a Feira da Lua e a Feira do Sol. No local, os estudantes atuaram diretamente na recuperação de uma nascente, recurso essencial para a rotina da família.

Sem acesso ao abastecimento de água tratada da Sanepar, a propriedade depende integralmente da mina d’água para consumo e para as atividades agrícolas. A intervenção realizada contribui para garantir maior segurança hídrica, melhorar a qualidade de vida dos moradores e fortalecer a produção no campo.

O projeto contou com orientação do mediador Tiales Valdinei de Miranda e apoio do IDR-Paraná, representado pela extensionista Luciana Morais, evidenciando a integração entre ensino superior e instituições voltadas ao desenvolvimento rural.

Além dos impactos positivos para a família atendida, a ação proporcionou aos acadêmicos uma experiência prática fundamental para a formação profissional. A vivência no campo permite a aplicação dos conhecimentos teóricos em situações reais, aproximando os futuros agrônomos das demandas e desafios do setor agropecuário.

De acordo com a Unopar, iniciativas como essa reforçam o compromisso da instituição com a formação de profissionais qualificados e conscientes de seu papel social, preparados para contribuir com o desenvolvimento sustentável e o crescimento das comunidades onde atuam.