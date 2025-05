2024: PSD é o grande vencedor das eleições

Partido se consolida como protagonista

O PSD é o grande vencedor nas eleições do Paraná em 2024, com as conquistas neste domingo, dia 27, das prefeituras dos dois maiores municípios do estado: Eduardo Pimentel em Curitiba e Tiago Amaral em Londrina.

O Partido Social Democrático conquistou 162 das 399 prefeituras paranaenses no 1º turno e, a partir do ano que vem, terá, pelo menos, 33% mais chefes de executivos.

A legenda possui homens públicos como o atual secretário de Planejamento, Guto Silva.

Com 16 deputados estaduais, o partido é o maior do Parlamento, tendo como líder na Assembleia Legislativa o experiente e respeitado Luiz Cláudio Romanelli. A estrela é o governador Carlos Massa Ratinho Junior (os dois, na foto), possível candidato à presidência da República em 2026.

Os parlamentares do PSD são pesos-pesados entre políticos paranaenses:

Alexandre Curi (hoje favorito para ser o próximo governador), Adão Litro, Artagão Junior, Cloara Pinheiro, Cobra Repórter, Evandro Araújo, Gugu Bueno, Hussein Bakri, Marcelo Rangel, Márcia Huçulak, Moacyr Fadel, Pedro Bazana, Tiago Amaral (assumirá prefeitura de Londrina no dia primeiro de janeiro de 2025), Márcio Nunes. e Ademar Traiano.

Na câmara federal, estão os deputados Beto Preto, Sandro Alex, Sargento Fahur, Paulo Litro, Leandre, Luísa Canziani, e Luiz Nishimori.

No Brasil, são 887 prefeitos eleitos em 2024.