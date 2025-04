Quatiguá BUSCA refazer limites com Joaquim TÁVORA

A prefeita de Quatiguá, Izilda Rodrigues, esteve em Curitiba nesta semana para tratar de um tema sensível e de extrema relevância para o município: a redefinição dos limites territoriais entre Quatiguá e Joaquim Távora. A reunião foi realizada com representantes do Instituto Água e Terra (IAT) e do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG), órgãos estaduais responsáveis pelas questões ambientais, geográficas e fundiárias.

Na foto abaixo, ela aparece com geólogos Amauri, Jenifer e Priscila.

A motivação do encontro foi a recente surpresa enfrentada pela administração municipal diante da orientação do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca, que indicou a localização de uma propriedade rural como sendo parte do município de Joaquim Távora, contrariando os limites historicamente reconhecidos e legalmente definidos pela Lei Estadual nº 2 de 11 de outubro de 1947.